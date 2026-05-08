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    Emirate melden Abwehr neuer iranischer Luftangriffe

    Für Sie zusammengefasst
    • VAE melden erneuten Raketen und Drohnenangriff
    • Luftverteidigung wehrt derzeit Raketen und Drohnen ab
    • Katastrophenschutz warnt Bevölkerung vor Trümmern
    Emirate melden Abwehr neuer iranischer Luftangriffe
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind eigenen Angaben zufolge erneut vom Iran angegriffen worden. Die Luftverteidigung wehre derzeit Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran ab, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Katastrophenschutzbehörde rief die Bevölkerung auf der Plattform X dazu auf, an einem sicheren Ort zu bleiben und auf offiziellen Warnungen zu achten. Anwohner sollten herabfallende Trümmer nicht anfassen oder fotografieren und sich ihnen auch nicht nähern. Zu den Zielen der iranischen Angriffe gab es zunächst keine Informationen.

    Der Iran hatte den Golfstaat erstmals seit Beginn einer Waffenruhe vor rund vier Wochen am Montag und Dienstag wieder angegriffen. Die iranischen Streitkräfte hatten ihre Angriffe als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der blockierten Straße von Hormus bezeichnet. US-Präsident Donald Trump setzte die Initiative dann am Dienstag wieder aus.

    Am Donnerstag griffen die USA nach einem iranischen Angriff auf US-Zerstörer in der Straße von Hormus auch Ziele im Iran an. Teheran sah daraufhin die von Trump einseitig auf unbestimmte Zeit verlängerte Waffenruhe als verletzt an und drohte seinerseits mit Vergeltung./hme/DP/zb





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