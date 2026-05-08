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    Verdi ruft zum Warnstreik im Hamburger Handel auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi ruft Hamburger Einzelhandel zum Warnstreik auf
    • Streik betrifft H&M Innenstadtfiliale und Logistik
    • Verdi verlangt sieben Prozent oder mindestens 225 Euro
    Verdi ruft zum Warnstreik im Hamburger Handel auf
    Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft Angestellte im Hamburger Einzelhandel heute zu einem Warnstreik auf. Hintergrund sind Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel. Der Aufruf richtet sich an Beschäftigte von H&M , Zara und Ikea, wie es in der Mitteilung heißt. Bei H&M seien ein Innenstadt-Geschäft und die Logistik betroffen.

    Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Handelsverband Nord sollen am Montag fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft beklagt, dass die Arbeitgebervertreter bislang kein Angebot vorgelegt hätten.

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    Verdi fordert, Löhne und Gehälter der rund 90.000 Beschäftigten um sieben Prozent zu erhöhen. Die monatliche Bezahlung solle brutto um mindestens 225 Euro steigen./lkm/DP/zb

    H & M Hennes & Mauritz (B)

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    ISIN:SE0000106270WKN:872318
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 15,41 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +0,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,72 Mrd..

    H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,22SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 123,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 185,00SEK was eine Bandbreite von +698,44 %/+1.100,91 % bedeutet.






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