Verdi ruft zum Warnstreik im Hamburger Handel auf
- Verdi ruft Hamburger Einzelhandel zum Warnstreik auf
- Streik betrifft H&M Innenstadtfiliale und Logistik
- Verdi verlangt sieben Prozent oder mindestens 225 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft Angestellte im Hamburger Einzelhandel heute zu einem Warnstreik auf. Hintergrund sind Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel. Der Aufruf richtet sich an Beschäftigte von H&M , Zara und Ikea, wie es in der Mitteilung heißt. Bei H&M seien ein Innenstadt-Geschäft und die Logistik betroffen.
Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Handelsverband Nord sollen am Montag fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft beklagt, dass die Arbeitgebervertreter bislang kein Angebot vorgelegt hätten.
Verdi fordert, Löhne und Gehälter der rund 90.000 Beschäftigten um sieben Prozent zu erhöhen. Die monatliche Bezahlung solle brutto um mindestens 225 Euro steigen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 15,41 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +0,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,82 %.
Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,72 Mrd..
H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,22SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 123,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 185,00SEK was eine Bandbreite von +698,44 %/+1.100,91 % bedeutet.