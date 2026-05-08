Verdi ruft zum Warnstreik im Hamburger Handel auf

Verdi fordert, Löhne und Gehälter der rund 90.000 Beschäftigten um sieben Prozent zu erhöhen. Die monatliche Bezahlung solle brutto um mindestens 225 Euro steigen./lkm/DP/zb

H & M Hennes & Mauritz (B) direkt bei SMARTBROKER+ handeln

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 15,41 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +0,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,82 %.

Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,72 Mrd..

H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,22SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 123,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 185,00SEK was eine Bandbreite von +698,44 %/+1.100,91 % bedeutet.