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    Commerzbank geht in die Offensive

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    Ziele bis 2030

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit setzt Commerzbank unter Druck für Ziele 2030
    • Commerzbank Q1 erwartet mit rund 1,3 Milliarden Gewinn
    • Unicredit Q1 Rekord 3,2 Mrd, Commerzbank 2025 2,6 Mrd
    Commerzbank geht in die Offensive - Ziele bis 2030
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie geht es weiter im Übernahmepoker um die Commerzbank ? Der von der italienischen Unicredit unter Druck gesetzte Dax -Konzern will an diesem Freitag (7.00 Uhr) neue Finanzziele bis 2030 veröffentlichen - möglicherweise inklusive eines weiteren Stellenabbaus.

    Diesen Plan gab es zwar schon, bevor Unicredit-Chef Andrea Orcel einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme vorlegte und danach Anfang dieser Woche sein Kaufangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien offiziell machte. Doch der Druck des Großaktionärs aus Mailand ist damit nochmals gestiegen.

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    Ebenfalls am Freitag legt die Commerzbank ihre Zwischenbilanz für das erste Quartal vor. Nach Einschätzung von Analysten dürfte das Frankfurter Geldhaus mit gut 1,3 Milliarden Euro vor Steuern und 868 Millionen Euro Überschuss besser abgeschnitten haben als ein Jahr zuvor. Damals hatte sie mit 834 Millionen Euro Gewinn das beste Quartalsergebnis seit Anfang 2011 erzielt.

    Für die Unicredit hat das Jahr 2026 mit einem Rekordüberschuss begonnen: Mit 3,2 Milliarden Euro meldete die italienische Großbank den höchsten Quartalsgewinn ihrer Geschichte.

    Die Commerzbank hatte im Gesamtjahr 2025 trotz hoher Kosten für den laufenden Abbau von fast 4.000 Stellen mit gut 2,6 Milliarden Euro unter dem Strich ihren Rekordgewinn von 2024 nur knapp verfehlt: Er lag seinerzeit bei 2,7 Milliarden Euro./ben/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 24.399 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +6,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,00 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -6,50 %/+18,25 % bedeutet.




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