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    Krones startet stark ins Jahr & bestätigt Finanzziele für 2026

    Trotz globaler Unsicherheiten startet Krones stark ins Jahr 2026: steigende Aufträge, verbesserte Marge und bestätigte Finanzziele untermauern den optimistischen Ausblick.

    Krones startet stark ins Jahr & bestätigt Finanzziele für 2026
    Foto: Armin Weigel - dpa
    • Krones verzeichnet im ersten Quartal 2026 einen Auftragseingang von 1.512,1 Mio. €, was eine Steigerung um 5,3 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt
    • Der um Währungsumrechnungseffekte bereinigte Umsatz stieg um 1,4 % auf 1.379,1 Mio. €, während der ausgewiesene Umsatz bei 1.379,1 Mio. € lag
    • Die EBITDA-Marge verbesserte sich im ersten Quartal auf 10,8 %, innerhalb des prognostizierten Korridors für 2026
    • Der Auftragseingang und der hohe Auftragsbestand (4.323,4 Mio. €) sichern die Produktionskapazitäten bis ins vierte Quartal 2026
    • Krones bestätigt die Finanzziele für 2026: Umsatzwachstum von 3-5 %, EBITDA-Marge von 10,7-11,1 % und ROCE von 19-20 %
    • Trotz weltwirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt Krones für 2026 realistisch optimistisch und plant eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragskraft

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31.03.2026, bei KRONES ist am 08.05.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.378,94PKT (-1,72 %).


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    ISIN:DE0006335003WKN:633500
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