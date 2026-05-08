Rückschlag setzt sich fort - USA und Iran beschießen sich gegenseitig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kriegssorgen rund um den Iran sind am Freitag in Asien und in Europa wieder Thema. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer auf 24.471 Punkte. Das Tief lag in der Nacht sogar bei 24.318 Punkten. Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormus beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit.

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