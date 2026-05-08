DAX-FLASH
Rückschlag setzt sich fort - USA und Iran beschießen sich gegenseitig
- Kriegssorgen um Iran drücken Dax auf 24.471 Punkte
- USA und Iran lieferten sich Schüsse in Hormusstraße
- Dax schwach trotz KI-Boom Wochenhoch bei 25.152
FRANKFURT (dpa-AFX) - Kriegssorgen rund um den Iran sind am Freitag in Asien und in Europa wieder Thema. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer auf 24.471 Punkte. Das Tief lag in der Nacht sogar bei 24.318 Punkten.
Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormus beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit.
Präsident Trump drängte den Iran, nun schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen. Der Rückgang der Ölpreise setzte sich zuletzt ohnehin nicht mehr fort - in der Nacht zogen sie wieder etwas deutlicher an. Inzwischen meldeten auch die Vereinigten Arabischen Emirate wieder iranische Angriffe.
Der Dax tat sich bereits am Vortag schwer - trotz des KI-Booms in den USA und Asien. Sein Wochenhoch erreichte er am Mittwoch mit 25.152 Punkten, noch deutlich unter seinem Rekord vom Januar bei 25.507 Punkten. Nun dürfte er die am Mittwoch von 24.400 Punkten aus aufgerissene Kurslücke wieder schließen./ag/jha/
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Ist ist völlig egal was man in diesen unsicheren Zeiten kauft ob KO oder andere OS auf Öl , Gold , Silber , Dax oder andere Indizes aus den verschiedensten Ländern . Da lässt der Mann aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten einen Spruch los und schon steigt oder fällt der DAX oder andere sofort innerhalb von Sekunden und Minuten um 200 / 300 / 500 oder sogar mehr Punkte . Wer kann sich darauf einstellen ? Da hilft auch nur in begrenztem Maße ein SL weil der nächste Kurs nach dem SL schon 100 Pkt. oder mehr tiefer sein kann . Wer Glückhat der steht dann auf der richtigen Seite !