JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 2130 auf 1500 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst David Perry bleibt zwar optimistisch hinsichtlich der deutschen Rüstungsausgaben und sieht für die Düsseldorfer fünf starke Wachstumsjahre. Zunächst gebe es für die Aktien aber Schwierigkeiten, so der Experte am Donnerstagabend. Zum einen scheine es aktuell schwer zu fallen, die eigenen Wachstumsambitionen zu erfüllen - in vier der letzten sechs Monate habe man die Markterwartungen verfehlt. Perry hält also eher sinkende Ergebnisschätzungen für wahrscheinlich als steigende und kappte seine eigenen bis 2030 um bis zu 5 Prozent. Zudem begännen einige Investoren sogar am Produktportfolio von Rheinmetall zu zweifeln. Er teilt diese Sorgen zwar nicht. Sie könnten eine Neubewertung zunächst aber verhindern./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,05 % und einem Kurs von 1.351EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 2130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 2130
Währung: EUR
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