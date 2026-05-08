JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 5,45 auf 11,80 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten, doch der Hauptgrund für den Kurssprung seien Aussagen gewesen, wonach eine Entwicklungspartnerschaft im Zusammenhang mit Technologien für KI-Rechenzentren schon früher als bislang erwartet kommen und einen größeren Geschäftsbeitrag leisten könnte, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Dies dürfte die Stimmung für die Aktie beflügeln, auch wenn ihm die Gewinne im traditionellen Geschäft wegen des hohen Wettbewerbsdrucks weiter Sorgen machten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +24,01 % und einem Kurs von 17,30EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.