Evonik sieht Geschäftsbelebung - Aber eventuell nur vorübergehend
- Evonik blickt trotz Umsatzbelebung vorsichtig
- Absatz und Methioninpreise seit März angezogen
- Zweites Quartal könnte das stärkste des Jahres sein
ESSEN (dpa-AFX) - Evonik blickt trotz einer aktuellen Geschäftsbelebung eher vorsichtig auf den weiteren Jahresverlauf. Infolge des Iran-Krieges habe seit März der Absatz in einigen Geschäftsbereichen - vermutlich wegen Vorratskäufen - angezogen und die Verkaufspreise für das Tierfuttereiweiß Methionin seien besser als erwartet, hieß es von dem Spezialchemiekonzern am Freitag zur Veröffentlichung der Resultate des ersten Quartals. Da das zunächst wohl andauern werde, dürfte sich das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) im zweiten Jahresviertel auf mindestens 550 Millionen Euro erholen. Allerdings könnte das zweite Quartal auch das stärkste des Jahres werden, "da in der zweiten Jahreshälfte höhere Inflationsraten Konsum und Investitionen beeinträchtigen könnten. Auch Kosten für Energie und Rohstoffe werden voraussichtlich höher ausfallen als ursprünglich angenommen." Das Jahresgewinnziel bestätigte das Unternehmen indes.
So peilt Evonik-Chef Christian Kullmann 2026 ein operatives Ergebnis zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro an. Im ersten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 3,43 Milliarden Euro, wie Evonik weiter mitteilte. Der operative Gewinn fiel um 15 Prozent auf 475 Millionen Euro, übertraf damit aber die durchschnittliche Analystenschätzung. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss knickte um fast die Hälfte auf 125 Millionen Euro ein./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 17,00 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -4,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,97 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -17,89 %/+17,30 % bedeutet.
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Anscheinend gibt es für Evonik keinen allzu großen Preisdruck beim Methionin.
- Laut Evonik ist dies ein weltweit führendes Futtermitteladditiv zur Verbesserung der Futtereffizienz.
Nutrition & Care: Der Markt für Methionin (Tierernährung) zeigt sich laut S&P Global weiterhin robust und stützt das Ergebnis.
Die Preisprognose für Methionin im Jahr 2026 deutet auf eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends hin, wobei der globale Markt durch steigende
Das, was die ehemalige Evonik Finanzvorständin, Maike Schuh im Manager Magazin berichtet, klingt ja wie ein Eingständnis ihrer eigenen Unfähigkeit. Denn genau Sie war es doch, die bei Evonik für die Finanzen verantwortlich war. Irgendwie liest sich der Bericht, mehr wie eine Abrechnung gegen Evonik. Geschäftsschädigend ist dieser Bericht auf jeden Fall. Wer weiß, ob sich die ehemalige Finanzvorstämdin damit nicht sogar strafbar gemacht hat? Erst am Ende sieht man das wahre Gesicht eines Menschen.
Buchwert? Da gucke ich überhaupt nicht mehr drauf. Der wird meistens mit Goodwill vollgestopft. Später kommt es dann immer wieder zu Abschreibungen. Da ist mir selbst das KUV noch bedeutender.