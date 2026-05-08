JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns hob Celine Pannuti am Donnerstagabend ihre Jahresschätzung für das organische Umsatzwachstum deutlich an. Dagegen sieht sie die operative Ergebnismarge (Ebit) wegen der hohen Kosteninflation nun eher am unteren Ende der Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 65,80EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
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