RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die im April ausgelieferten 67 Maschinen bedeuteten mit einem 20-prozentigen Plus einen starken Start des Flugzeugbauers ins zweite Quartal, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Mit den 28 Bestellungen im vergangenen Monat sehe der Auftragsbestand robust aus./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 183,0EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
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