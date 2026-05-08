RBC stuft MCDONALDS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Quartalszahlen von 330 auf 305 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung auf "Sector Perform" belassen wurde. Die Schnellrestaurantkette habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Logan Reich in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er sprach dennoch von einem ordentlichen Jahresauftakt. Allerdings sei das Unternehmen nicht immun gegen Einflüsse des Geschäftsumfelds./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:25 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:25 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 283,7EUR auf NYSE (08. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



