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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Rheinmetall auf 'Neutral' - Ziel 1500 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Rheinmetall Kursziel auf 1500 Euro
    • Aktien von Overweight auf Neutral herabgestuft
    • Perry kürzt Schätzungen bis 2030 um 5 Prozent
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Rheinmetall auf 'Neutral' - Ziel 1500 Euro
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 2130 auf 1500 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst David Perry bleibt zwar optimistisch hinsichtlich der deutschen Rüstungsausgaben und sieht für die Düsseldorfer fünf starke Wachstumsjahre. Zunächst gebe es für die Aktien aber Schwierigkeiten, so der Experte am Donnerstagabend. Zum einen scheine es aktuell schwer zu fallen, die eigenen Wachstumsambitionen zu erfüllen - in vier der letzten sechs Monate habe man die Markterwartungen verfehlt. Perry hält also eher sinkende Ergebnisschätzungen für wahrscheinlich als steigende und kappte seine eigenen bis 2030 um bis zu 5 Prozent. Zudem begännen einige Investoren sogar am Produktportfolio von Rheinmetall zu zweifeln. Er teilt diese Sorgen zwar nicht. Sie könnten eine Neubewertung zunächst aber verhindern./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:46 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 1.332 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 59,79 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.021,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +15,02 %/+70,23 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 1500 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1500,00, was eine Steigerung von +15,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung nach dem Q1‑Bericht: Guidance bestätigt, volle Auftragsbücher und Marine‑Integration, Aktienrückkauf diskutiert. Technisch gilt 1.320–1.350 als wichtige Unterstützung (Einstieg ~1.330). Großaufträge (F126, Mangalia) werden als fundamentale Kurstreiber gesehen, gegenüber stehen Kritik an hoher Bewertung und Spekulationen über weitere Korrekturen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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