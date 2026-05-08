Commerzbank baut weitere 3.000 Stellen ab

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 24.450 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will im Übernahmeringen mit der italienischen Unicredit konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen abbauen. Das teilte der Dax-Konzern am Freitag in Frankfurt mit./ben/stw/DP/stw

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,33 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -7,22 %/+17,34 % bedeutet.



