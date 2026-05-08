Commerzbank baut weitere 3.000 Stellen ab
- Commerzbank will 3000 Stellen konzernweit abbauen
- Im Übernahmeringen mit Unicredit bekanntgegeben
- Meldung am Freitag aus Frankfurt durch Dax-Konzern
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will im Übernahmeringen mit der italienischen Unicredit konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen abbauen. Das teilte der Dax-Konzern am Freitag in Frankfurt mit./ben/stw/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 24.450 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,33 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -7,22 %/+17,34 % bedeutet.
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Das hört sich richtig gut an, reineckefuchs05! Mir läuft schon der Champagner im Mund zusammen! 😛🥂
@reineckefuchs05 Wow, wo hast Du das gute Stück denn her? Heißt das, Du schickst mir einen ganzen Veuve Kühlschrank, wenn wir die 40 € sehen? 👏🎁 Das wäre mal eine neue Dimension unserer Wettkultur.😜 Könnte sich für mich lohnen den Kurs selbst hochzukaufen - dann bekommt der fiese Orcel auch keine Mehrheit 🤗😂
Bernie, Deine Flasche Veuve Clicquot ist angekommen - vielen Dank für das Einlösen unserer Wette (siehe Beweisbild): 😎👍 Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/21422/board/20260505095516-veuve-clicquot.jpg
Zusätzlich ist heute mein Schein WKN: FE4M9N ISIN: DE000FE4M9N1 von den Toten auferstanden und macht gerade 233% Plus 🤣💵💰