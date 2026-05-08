BARCLAYS stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den Analystenkonsens in den Schatten gestellt, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstagnachmittag. Möglich sei dies gewesen, weil höhere Treibstoffkosten erst verzögert wirkten, während der Krieg im März schon Sondergewinne durch höhere Ticketpreise eingebracht habe. Die Zuversicht, die Kraftstoffkosten aufzufangen, hält er aber für übertrieben. Sollte Frieden einkehren, dürften die Ticketerlöse wieder nachlassen. Sollte der Krieg weitergehen, dürfte dies am Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima nagen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 8,135EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

