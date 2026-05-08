🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Kriegssorgen um Iran drücken Dax vor Handelsstart
    • USA und Iran beschießen sich trotz Waffenruhe
    • Rohölpreise ziehen deutlich an Brent über 100 Dollar
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Kriegssorgen rund um den Iran sind am Freitag wieder Thema. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer auf 24.471 Punkte. Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs mit. Präsident Donald Trump drängte den Iran, nun schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen. Die Ölpreise zogen daraufhin wieder an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.876,86€
    Basispreis
    2,61
    Ask
    × 9,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.090,83€
    Basispreis
    26,05
    Ask
    × 9,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - VERLUSTE - Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Als Grund nannten Händler die Entwicklung der Ölpreise im Zuge der Lage im Iran-Krieg. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli notierte am Donnerstagabend nur noch leicht im Minus, nachdem der Preis zuvor deutlich mehr nachgegeben hatte. Der Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent tiefer bei 49.596,97 Punkten, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Kriegssorgen rund um den Iran sind wieder Thema. Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig beschossen. Die Ölpreise zogen daraufhin an. In Japan büßte der Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende 0,7 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,1 Prozent und der CSI 300 , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, gab um 0,9 Prozent nach.

    ^
    DAX 24.663,61 -1,02%
    XDAX 24.399,85 -2,23%
    EuroSTOXX 50 5.972,65 -0,90%
    Stoxx50 5.113,99 -1,15%

    DJIA 49.596,97 -0,63%
    S&P 500 7.337,11 -0,38%
    NASDAQ 100 28.563,95 -0,12%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 125,56 0,05%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1734 0,07%
    USD/Yen 156,85 -0,05%
    Euro/Yen 184,05 0,02%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 79.617 -0,50%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 101,23 1,17 USD WTI 95,69 0,88 USD°

    /jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Verluste erwartet FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Kriegssorgen rund um den Iran sind am Freitag wieder Thema. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer auf 24.471 Punkte. Trotz …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     