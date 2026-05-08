Toyota-Schock: Zölle reißen 49-%-Loch in den Gewinn! Aktie schließt im Minus

Im vierten Geschäftsquartal brach der operative Gewinn um 49 Prozent auf 569,4 Milliarden Yen ein. Das ist nicht nur ein massiver Rückgang, sondern auch ein klarer Fehlschlag gegenüber den Erwartungen. Laut LSEG hatten Analysten im Schnitt mit 813,28 Milliarden Yen gerechnet. Der Umsatz lag mit 12,6 Billionen Yen zwar im Rahmen der Prognosen, er stieg jedoch nur um 1,89 Prozent.

Toyota galt lange Zeit als Fels in der Brandung der Automobilindustrie. Doch jetzt bekommt selbst der weltgrößte Autobauer die neue Zollrealität brutal zu spüren.

Besonders brisant: Toyota verzeichnete damit bereits den vierten Rückgang des operativen Gewinns in Folge. Die Belastung durch US-Zölle trifft den Konzern in einer Phase, in der auch andere Faktoren Druck ausüben: schwächere Verkäufe in China, Rückrufe, ein härterer Wettbewerb bei Elektroautos und sinkende Fahrzeugverkäufe im Quartal.

Die Absatzzahlen zeigen den Druck. So verkaufte Toyota im Quartal 2,29 Millionen Fahrzeuge, im Vorjahr waren es noch 2,36 Millionen. Gleichzeitig senkte der Konzern seine Prognose für den operativen Gewinn im Geschäftsjahr bis März 2027 um mehr als 20 Prozent auf drei Billionen Yen.

Toyota will nun mit niedrigeren Fixkosten, Kostensenkungen und neuen Vertriebsinitiativen gegensteuern. Für Anleger bleibt jedoch die entscheidende Frage: Ist das nur ein Zoll-Schock – oder beginnt bei Toyota eine gefährlichere Margenkrise?

Die Toyota-Aktie schloss an der Börse Tokio mit einem Minus von mehr als 2,7 Prozent. Ein Anteilsschein kostete zum Börsenschluss 2.896 Yen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 15,86EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



