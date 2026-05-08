Pyrum Innovations AG: Geschäftszahlen 2025 – Das Wichtigste auf einen Blick
Pyrum Innovations AG meldet starkes Wachstum, bleibt aber in der Verlustzone – und sichert sich zugleich millionenschwere EU-Förderung für ein wegweisendes Großprojekt.
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- Der Umsatz der Pyrum Innovations AG für 2025 hat sich auf 4,1 Mio. € mehr als verdoppelt im Vergleich zu 2,0 Mio. € im Vorjahr
- Die Gesamtleistung lag bei 11,1 Mio. €, im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von 10 bis 15 Mio. €
- Das Konzernjahresergebnis betrug -10,0 Mio. €, was eine leichte Verbesserung gegenüber -10,1 Mio. € im Vorjahr darstellt
- Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Umsatz zwischen 6,5 und 9,5 Mio. € sowie eine Gesamtleistung von 12 bis 18 Mio. €
- Das EBIT für 2025 lag bei -8,7 Mio. €, das Ergebnis spiegelt die Hochlaufphase der Anlagen wider, mit einer Verschiebung des angestrebten ausgeglichenen EBITDA auf 2027
- Ein bedeutender Meilenstein ist die Förderzusage des European Innovation Fund über 29,4 Mio. € für ein Großprojekt in Griechenland, was die technologische Bedeutung unterstreicht
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 inkl. Webcast für Analysten, Investoren und Pressevertreter, bei Pyrum Innovations ist am 08.05.2026.
Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im
Plus.
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