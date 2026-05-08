Bechtle wächst zweistellig bei Umsatz und Gewinn – Top-Entwicklung
Bechtle startet 2026 mit starkem Rückenwind: zweistelliges Wachstum, Rekord-Auftragsbestand und solide Ertragskraft untermauern den optimistischen Ausblick.
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
- Bechtle verzeichnet im ersten Quartal 2026 ein zweistelliges Wachstum bei Geschäftsvolumen (+13,2 %) und Ergebnis (+11,5 %)
- Das Geschäftsvolumen stieg auf 2,2 Mrd. €, der Auftragsbestand erreichte mit 3,3 Mrd. € ein Rekordniveau
- Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag bei 61,6 Mio. €, mit einer EBT-Marge von 3,9 %, und ist im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 % gestiegen
- Der operative Cashflow betrug 10,7 Mio. €, nach -21,0 Mio. € im Vorjahr, was auf eine hohe Cashflow-Generierung trotz Wachstum hinweist
- Die Mitarbeitendenzahl stieg durch Akquisitionen um 4,9 % auf 16.496 Mitarbeitende, wobei der organische Rückgang bei 1,7 % lag
- Bechtle bestätigt seine positive Prognose für 2026, gestützt durch den Rekord-Auftragsbestand und das stabile Investitionsverhalten der Kunden
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Bechtle ist am 08.05.2026.
Der Kurs von Bechtle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,56EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,44 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,08EUR das entspricht einem Plus von +1,65 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.307,76PKT (-0,23 %).
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