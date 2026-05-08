Jeder Zweite rechnet mit vorzeitigem Aus von Schwarz-Rot

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Bürger haben laut einer neuen Umfrage wachsende Zweifel, ob die schwarz-rote Bundesregierung bis zur Wahl in drei Jahren halten wird. In einem neuen ZDF-Politbarometer gaben 48 Prozent der Befragten an, mit einem vorzeitigen Aus der Koalition zu rechnen. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Erhebung aus dem März mit 30 Prozent. Inzwischen rechnen nur noch 47 Prozent damit, dass die seit einem Jahr amtierende Regierung von Kanzler Friedrich Merz bis zur Wahl im Jahr 2029 halten wird - nach 66 Prozent im März.

Für die repräsentative Umfrage wurden laut ZDF vom 5. bis zum 7. Mai 1.240 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online befragt.