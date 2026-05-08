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    Devisen

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    Euro wenig bewegt vor Daten

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabil bei 1,1735 US-Dollar am Morgen
    • Geringe Marktwirkung trotz Krise im Nahen Osten
    • US-Arbeitsmarkt im Fokus und Plus bei Industrie
    Devisen - Euro wenig bewegt vor Daten
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitagmorgen wenig bewegt. Zuletzt lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1735 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau von Donnerstagabend. Die unklare Lage im Nahen Osten wirkt sich aktuell nicht sonderlich auf das Geschehen am Devisenmarkt aus. Die Marktteilnehmer blicken heute vor allem auf die Beschäftigungsentwicklung in den USA, die Daten kommen am frühen Nachmittag.

    "Auch wenn die Krise am Persischen Golf noch die Marktentwicklungen dominiert, werden die Akteure heute den Blick auch auf die US-Arbeitsmarktzahlen richten", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. Der US-Arbeitsmarktbericht spielt eine herausragende Rolle für die US-Notenbank Fed bei ihren Zinsentscheidungen. In Deutschland liegt der Fokus heute auf den Daten zur Industrieproduktion. "Die starke Auftragslage und der Anstieg des Umsatzindexes lassen nun ein Plus erwarten", erwartet die Landesbank Helaba./stk/mis





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