Devisen
Euro wenig bewegt vor Daten
- Euro stabil bei 1,1735 US-Dollar am Morgen
- Geringe Marktwirkung trotz Krise im Nahen Osten
- US-Arbeitsmarkt im Fokus und Plus bei Industrie
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitagmorgen wenig bewegt. Zuletzt lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1735 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau von Donnerstagabend. Die unklare Lage im Nahen Osten wirkt sich aktuell nicht sonderlich auf das Geschehen am Devisenmarkt aus. Die Marktteilnehmer blicken heute vor allem auf die Beschäftigungsentwicklung in den USA, die Daten kommen am frühen Nachmittag.
"Auch wenn die Krise am Persischen Golf noch die Marktentwicklungen dominiert, werden die Akteure heute den Blick auch auf die US-Arbeitsmarktzahlen richten", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. Der US-Arbeitsmarktbericht spielt eine herausragende Rolle für die US-Notenbank Fed bei ihren Zinsentscheidungen. In Deutschland liegt der Fokus heute auf den Daten zur Industrieproduktion. "Die starke Auftragslage und der Anstieg des Umsatzindexes lassen nun ein Plus erwarten", erwartet die Landesbank Helaba./stk/mis
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #19
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1716
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Vom März-Tief (1,1410) aus konnte sich der Kurs erneut stabilisieren und das Februartief anlaufen, wo sich seit Mitte April eine Pendelphase ausgebildet hat. Diese Marke stand auch in der vergangenen Woche im Mittelpunkt, wobei jeweilige Ausbruchsversuche zurückgewiesen wurden. Der Kurseinbruch zum Wochenschluss bestätigt stärkeren Widerstand in dieser Zone. Damit dürfte auch zum Wochenstart am Montag Druck auf den 1,17er-Bereich vorherrschen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1670 bis 1,1750
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1785 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1655 = Vorwochentief | 1,1575 | 1,1495
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag zeigen, ob die jüngste Korrekturtendenz wieder aufgenommen wird und der Markt in den unteren Bereich der übergeordneten Tradingrange (ca. 1,1450) zurückfällt. Auf der Gegenseite würde der 1,1700er-Bereich als Unterstützung wirken, was eine Stabilisierung in Richtung der 1,1800er-Zone fördern dürfte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1640 bis 1,1730 alternativ 1,1700 bis 1,1780
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart ringt der Kurs im Bereich der 200-Tage-Linie um Unterstützung. Mit Blick auf den Widerstand im 1,18er-Bereich könnte der Euro weiter nachgeben und noch auf einen Test des Januartiefs abzielen. Erst ein Ausbruch über 1,1850 dürfte den vorherrschenden Korrekturdruck abschwächen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1580 bis 1,1790
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte sich der Kurs am Januartief stützen und seine Schiebephase fortsetzen. Ein Bruch unter 1,1550 dürfte hingegen die Zone am 2022er Jahreshoch anvisieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1630 bis 1,1820 alternativ 1,1520 bis 1,1710
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Prognosen Update
Vom März-Tief (1,1410) aus hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 als Basis für eine Erholung genutzt, die sich in der vergangenen Woche über das Februartief fortgesetzt hat. Fehlende Anschlussdynamik führte jedoch zu einer Ermüdung im Bereich der 1,18er-Marke. Nach einem schwachen Wochenstart überwiegt eine Korrekturtendenz, die am heutigen Freitag noch unter das Vorwochentief brechen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1630 bis 1,1690
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1830 | 1,1849 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1663 = Vorwochentief | 1,1575
Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt: