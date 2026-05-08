BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das schwache Diagnostik-Geschäft zehre an den Gewinnerwartungen und habe sich damit am Berichtstag auch die Aktien belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2026 seien die Erwartungen nun schon auf eine neue Basis gebracht worden. Er selbst nimmt nun für 2027 eine vorsichtigere Haltung ein, glaubt aber auf längere Frist weiter an eine gute Story der Aktie./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 33,92EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 55
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