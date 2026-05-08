BARCLAYS stuft MCDONALDS auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 380 auf 350 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Bernstein passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngsten Resultate der Schnellrestaurant-Kette an. Die Zielsenkung begründete er mit dem derzeitigen konjunkturellen Gegenwind und dessen Auswirkungen auf das Konsumenteneinkommen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 283,7EUR auf NYSE (08. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jeffrey Bernstein
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 380
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jeffrey Bernstein
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
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