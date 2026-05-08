BARCLAYS stuft MCDONALDS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 380 auf 350 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Bernstein passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngsten Resultate der Schnellrestaurant-Kette an. Die Zielsenkung begründete er mit dem derzeitigen konjunkturellen Gegenwind und dessen Auswirkungen auf das Konsumenteneinkommen./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 283,7EUR auf NYSE (08. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jeffrey Bernstein

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 380

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

