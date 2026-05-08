Massenentlassung sorgen für Panik – Cloudflare stürzt 18% ab

Auslöser war nicht das operative Geschäft, sondern das Cloudflare mehr als 1.100 Stellen streicht und künftig auf KI-Agenten setzt.

Der Cybersecurity- und Cloudanbieter Cloudflare hat die Wall Street mit starken Quartalszahlen überrascht und dennoch einen massiven Kurssturz ausgelöst. Nachdem das Unternehmen am Donnerstagabend seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt hatte, brach die Aktie im nachbörslichen Handel um 18,8 Prozent auf 208,50 US-Dollar ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen deutlich

Der Konzern meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 640 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 622 Millionen US-Dollar klar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 34 Prozent zu.

Auch beim Gewinn schnitt das Unternehmen besser ab als erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 25 Cent und damit über den Prognosen von 23 Cent.

Trotzdem blieb unter dem Strich weiterhin ein Nettoverlust bestehen. Cloudflare meldete für das Quartal einen Verlust von 22,93 Millionen US-Dollar beziehungsweise 7 Cent je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte der Verlust allerdings noch bei 38,45 Millionen US-Dollar beziehungsweise 11 Cent je Aktie gelegen.

Prognose bleibt solide

Für das zweite Quartal stellte Cloudflare einen Umsatz zwischen 664 und 665 Millionen US-Dollar in Aussicht. Beim Gewinn erwartet der Konzern 27 Cent je Aktie.

Für das Gesamtjahr erwartet Cloudflare einen Umsatz zwischen 2,805 und 2,813 Milliarden US-Dollar. Beim Jahresgewinn peilt das Unternehmen 1,19 bis 1,20 Dollar je Aktie an.

Stellenabbau schockiert

Für den eigentlichen Schock an der Börse sorgte jedoch die Ankündigung eines massiven Stellenabbaus. Cloudflare will weltweit rund 20 Prozent seiner Belegschaft entlassen, betroffen sind mehr als 1.100 Mitarbeiter. Die Restrukturierung dürfte das Unternehmen allein im zweiten Quartal mit 140 bis 150 Millionen US-Dollar belasten.

Gleichzeitig richtet Cloudflare sein Geschäftsmodell künftig konsequent auf künstliche Intelligenz aus. Autonome KI-Systeme sollen dabei zahlreiche zentrale Aufgaben übernehmen. CEO Matthew Prince machte deutlich, dass bestimmte Positionen im Unternehmen dadurch künftig wegfallen werden.

Wie stark der Wandel bereits begonnen hat, zeigen die internen Zahlen: Die Nutzung von KI-Tools innerhalb des Unternehmens ist im vergangenen Quartal um mehr als 600 Prozent gestiegen.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Cloudflare Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,10 % und einem Kurs von 181,6EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



