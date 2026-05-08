ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Lufthansa auf 'Underweight' und Ziel auf 7,50 Euro
- Barclays senkt Lufthansa-Kursziel auf 7,50 Euro
- Aktienabstufung von Equal Weight auf Underweight
- Analyst zweifelt an dauerhafter Abfederung der Kosten
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den Analystenkonsens in den Schatten gestellt, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstagnachmittag. Möglich sei dies gewesen, weil höhere Treibstoffkosten erst verzögert wirkten, während der Krieg im März schon Sondergewinne durch höhere Ticketpreise eingebracht habe. Die Zuversicht, die Kraftstoffkosten aufzufangen, hält er aber für übertrieben. Sollte Frieden einkehren, dürften die Ticketerlöse wieder nachlassen. Sollte der Krieg weitergehen, dürfte dies am Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima nagen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 8,13 auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,82 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,69 %/+9,69 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 7,50 Euro
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Man sieht, dass der Kurs gleich kräftig anzieht, sobald es neue Friedensgespäche gibt. Natürlich spielt auch das Quartalsergebnis eine Rolle,
https://newsroom.lufthansagroup.com/lufthansa-group-verbessert-operatives-ergebnis-im-ersten-quartal-deutlich-und-behaelt-positiven-gesamtjahresausblick-bei/#
BlackRock hat seine Beteiligung an der Deutschen Lufthansa AG im April 2026 auf über 4 % erhöht, konkret auf 4,18 % (3,19 % Stimmrechte + 0,99 % Instrumente), wie aus Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Der weltweit größte Vermögensverwalter baut seine Position trotz schwieriger Rahmenbedingungen und einer intensiven Restrukturierung des Konzerns weiter aus.
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- Aktuelle Beteiligung: BlackRock hält ca. 4,18 % der Stimmrechte, was eine Erhöhung von zuvor 3,02 % darstellt.