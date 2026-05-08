BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Stetiges Abliefern, Kapitaldisziplin und verlässliche Aktionärsrenditen prägten bei dem Ölkonzern seit einigen Jahren den Investmentansatz, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daran habe sich nichts geändert, auch wenn sich taktische Präferenzen ändern sollten. Dies bringe die Aktie nicht von ihrer längerfristigen Richtung ab./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 36,16EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

