BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel berichtete in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzern- und Finanzchef. Bei der Beteiligung FMC sehe das Management den Trend im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Bei den Krankenhaustochter Helios ändere sich trotz der Gesundheitsreform nichts an den mittelfristigen Ambitionen. Im Biopharma-Bereich werde ein Staatsauftrag als margensteigernd angesehen./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 40,57EUR auf Lang & Schwarz (08. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56,50

Kursziel alt: 56,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,50 € , was eine Steigerung von +39,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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