VW-Rivale Toyota enttäuscht mit Gewinnprognose - Aktie dreht ins Minus

TOKIO (dpa-AFX) - Der weltgrößte Autobauer Toyota blickt wegen der Folgen des Iran-Kriegs vorsichtig auf das laufende Geschäftsjahr und rechnet mit einem weiteren Ergebnisrückgang. Der VW-Konkurrent geht davon aus, dass der operative Gewinn im Geschäftsjahr 2026/27 (31. März) um etwas mehr als ein Fünftel auf drei Billionen Yen (rund 16 Mrd Euro) fällt. In den zwölf Monaten bis Ende März 2026 sei das operative Ergebnis wegen der Belastungen durch die US-Zölle ebenfalls um etwas mehr als ein Fünftel auf 3,8 Billionen Yen gesunken, teilte der weltweit größte Autohersteller am Freitag in Tokio mit. Experten hatten mit einem deutlich höheren Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr gerechnet. Auch die Umsatzprognose von 51 Billionen Yen lag unter den Erwartungen der Experten. Die Aktie drehte nach Bekanntgabe der Zahlen und Ziele ins Minus und baute damit ihren Jahresverlust auf rund zwölf Prozent aus./zb/err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Toyota Aktie Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 15,60 auf Tradegate (08. Mai 2026, 07:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Toyota Aktie um -5,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,71 %. Die Marktkapitalisierung von Toyota bezifferte sich zuletzt auf 250,54 Mrd.. Toyota zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 95,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.



