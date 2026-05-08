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    Bechtle wächst stärker aber verdient weniger als erwartet - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragsbestand auf Rekordniveau, öffentliche Kunden
    • Umsatz +7,6% auf 1,57 Mrd, Vorsteuer 61,6 Mio
    • Irankrieg und Speicherchipkrise sind beherrschbar
    Bechtle wächst stärker aber verdient weniger als erwartet - Prognose bestätigt
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle sieht sich trotz Gegenwinds auf Kurs. Insbesondere der Auftragsbestand auf Rekordniveau und das konstant hohe Investitionsverhalten der öffentlichen Kunden stimmten zuversichtlich, teilte das Unternehmen am Freitag in Neckarsulm mit. Die unmittelbaren Auswirkungen des Iran-Kriegs seien beherrschbar und auch mit den Folgen der Speicherchipkrise könne man "sehr gut umgehen". Für das Gesamtjahr sprach Chef Thomas Olemotz von einer positiven Gesamtsicht und bestätigte die Jahresziele.

    Im ersten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro und fiel damit etwas besser aus als Analysten geschätzt hatten. Beim Vorsteuergewinn waren die Erwartungen allerdings etwas höher, als die 61,6 Millionen Euro, die einem Zuwachs von 11,5 Prozent entsprachen. Unterm Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von gut 45 Millionen Euro und damit 15,9 Prozent mehr. Der April habe eine ähnliche Entwicklung, wie die Vormonate gezeigt, hieß es./lew/jha/

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    ISIN:DE0005158703WKN:515870
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,09 % und einem Kurs von 32,40 auf Tradegate (08. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +11,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +5,99 %/+46,51 % bedeutet.




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    Verfasst von dpa-AFX
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