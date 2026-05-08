Neue Verkaufswelle droht!

Sollte der Kurs nun unter 1.300 Euro fallen, könnten weitere Verluste in Richtung 1.071 Euro sowie anschließend bis zum 200-Wochen-Durchschnitt bei 937,90 Euro wahrscheinlicher werden. Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, könnte dies neue Chancen eröffnen.

Charttechnisch könnte sich die Lage weiter eintrüben. Der Bereich um 1.495 Euro galt zuletzt als wichtige Unterstützung, wurde jedoch bereits Ende April unterschritten, als die Aktie bis auf 1.309 Euro fiel. In dieser Woche startete Rheinmetall zwar einen Erholungsversuch, scheiterte jedoch schon im Bereich von 1.456 Euro. Damit deutet vieles darauf hin, dass der seit Mitte Januar bestehende Abwärtstrend weiter anhalten könnte.

Auf der Oberseite müsste die Aktie dagegen zunächst wieder deutlich über 1.525 Euro steigen. Erst dann würden Kursziele bei 1.736 Euro und später sogar bei 2.000 Euro wieder realistischer erscheinen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 1.300 Euro

Kursziel : 1.071 Euro

Renditechance via DN0JG8 : 135 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Rheinmetall AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY63EZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 18,36 - 18,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.170,5012 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.170,5012 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.341,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,26 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0JG8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 17,94 - 18,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.525,7421 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.525,7421 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.341,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1.071 Euro Hebel: 7,26 Kurschance: + 135 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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