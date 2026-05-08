DAX wieder deutlich unter 25.000 Punkten

Für den DAX könnte der letzte Handelstag der Woche dennoch etwas unruhiger verlaufen. Kurzfristige Rückgänge bis auf 24.400 Punkte und damit eine mögliche Schließung der am Mittwoch entstandenen Kurslücke gelten als denkbar. Anschließend sollte der Index jedoch möglichst rasch wieder über die Marke von 25.000 Punkten steigen, um die Chance auf einen erneuten Test des Rekordhochs bei 25.507 Punkten zu wahren.

Währenddessen haben die wichtigsten US-Indizes ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt und erneut knapp neue Rekordstände erreicht. Lediglich der Dow Jones konnte mit dieser Dynamik nicht ganz mithalten, bewegt sich aber weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau.

Sollte dies nicht gelingen, könnten die beiden viel beachteten gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 zwischen 23.822 und 24.020 Punkten erneut als wichtige Unterstützungsbereiche dienen.

Zusätzlichen Rückenwind erhalten die Märkte derzeit durch die Hoffnung auf eine Annäherung im Iran-Konflikt. Gleichzeitig bleibt die angespannte Lage am Ölmarkt ein Risikofaktor für die Weltwirtschaft, da das verfügbare Angebot zunehmend knapper wird.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.663 Punkten

VDAX auf erhöhtem Niveau - Nervosität weicht Zuversicht

Fear& Greed Index bei 68 auf "Greed" - Tendenz steigend!

Tagesanalyse:

RSI: 59 - Buy MACD: 186 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.020 / 25.294 / 25.405 und 25.507 Punkten, nach unten bei 24.479 / 24.266 / 23.995 und 23.814 Punkten. Gaps bei 24.403 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe rücken wieder in den Fokus - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! - Inflation zieht offiziell an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (06. Mai 2026): Bei 20,93% (steigend) (Vortag: 23,21%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 24.480 Punkten platzieren, Stopp bei 24.000 Punkten. Kursziele bei 25.020 /25.507 Punkten - aktiv, erstes Ziel erreicht Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0LAQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,35 - 9,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.659,59 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.659,59 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.663,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 26,28 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LP1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 12,41 - 12,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.770,29 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.770,29 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.663,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 19,87 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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