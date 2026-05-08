Ein Anfang ist gemacht

Auch mittel- bis langfristig bleibt weiteres Potenzial möglich. So könnte die Aktie im positiven Szenario sogar wieder das bisherige Jahreshoch bei 86,95 Euro ansteuern.

Aktuell bewegt sich die Fraport-Aktie in einer neutralen Zone zwischen den bisherigen Jahrestiefs bei 66,80 Euro und dem laufenden Abwärtstrend bei rund 75,50 Euro. Ein positives Signal würde erst entstehen, wenn die Aktie per Wochenschluss deutlich über den Abwärtstrend steigt. In diesem Fall könnten Kursziele bei 78,65 Euro und später 81,45 Euro in den Fokus rücken, was neue Chancen für Anleger auf der Käuferseite eröffnen würde.

Sollte sich der aktuelle Abwärtstrend dagegen fortsetzen und die Aktie neue Wochentiefs markieren, würde das Risiko weiterer Rückgänge deutlich steigen. In diesem Fall könnte der Kurs in Richtung 60,20 Euro und damit zum dort verlaufenden 200-Wochen-Durchschnitt fallen, was auf eine längere Phase der Schwäche hindeuten würde.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 75,50 Euro

Kursziele : 78,65/81,45 Euro

Renditechance via DU0HMA : 110 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fraport AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0HMA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,59 - 0,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 64,8457 Euro Basiswert: Fraport AG KO-Schwelle: 64,8457 Euro akt. Kurs Basiswert: 71,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 81,45 Euro Hebel: 9,83 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0HHJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,76 - 0,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 78,8163 Euro Basiswert: Fraport AG KO-Schwelle: 78,8163 Euro akt. Kurs Basiswert: 71,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,91 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.