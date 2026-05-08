BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Von einer schwachen Basis ausgehend zeichne sich bei dem Lagerausrüster eine Erholung ab, schrieb Timothy Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar herrsche Wettbewerbsdruck im Gabelstaplersegment, doch wegen Preiserhöhungen und stagnierenden Importen aus China zeichne sich keine signifikante Verschlechterung ab. Im Bereich Lagerautomatisierung sei die Auftragslage solide./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 26,50EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Timothy Lee

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00 € , was eine Steigerung von +54,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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