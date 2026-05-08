BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Von einer schwachen Basis ausgehend zeichne sich bei dem Lagerausrüster eine Erholung ab, schrieb Timothy Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar herrsche Wettbewerbsdruck im Gabelstaplersegment, doch wegen Preiserhöhungen und stagnierenden Importen aus China zeichne sich keine signifikante Verschlechterung ab. Im Bereich Lagerautomatisierung sei die Auftragslage solide./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 26,50EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41
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