🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Monatsanalyse

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konstruktiver Monatsverlauf: Allianz im Check für den Mai

    Die moderate Stärke von +5,43 % lässt Allianz zu einem Kandidaten für eine weitere Bewertung im Mai werden.

    Monatsanalyse - Konstruktiver Monatsverlauf: Allianz im Check für den Mai
    Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com

    Die solide Monatsrendite von +5,43 % im April 2026 spiegelt kontinuierliche Nachfrage wider und schafft eine Basis für den Mai 2026.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Allianz gehört zu den etablierten Large Caps und verbindet Stabilität mit moderatem Wachstumspotenzial.
    Die Unternehmensgröße ermöglicht eine solide Marktposition, ohne die Flexibilität vollständig einzuschränken.
    Allianz bewegt sich in einem Umfeld, das sowohl institutionelle Anleger als auch langfristig orientierte Investoren anspricht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    361,29€
    Basispreis
    2,37
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    411,05€
    Basispreis
    2,46
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allianz ist der Branche Finanzdienstleistungen zuzuordnen, die als vergleichsweise defensiv gilt. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch stabile Nachfrage und geringere Konjunkturabhängigkeit aus. Gerade in unsicheren Marktphasen kann diese Branchenstruktur unterstützend wirken. Die Zugehörigkeit zum defensiven Segment sorgt für eine solide Grundlage im operativen Geschäft. Anleger verbinden mit Finanzdienstleistungen typischerweise Verlässlichkeit und planbare Entwicklung.

    Allianz wird derzeit mit einem KGV von 12,51 bewertet und bewegt sich damit im moderaten Bereich. Die Bewertung wirkt ausgewogen und spiegelt weder überzogenen Optimismus noch ausgeprägte Skepsis wider. Das aktuelle Niveau spricht für eine solide, marktnahe Einordnung. Das KGV signalisiert eine vernünftige Balance zwischen Erwartung und Bewertung. Aus fundamentaler Sicht wirkt die Aktie damit weder auffällig billig noch teuer.

    Mit einer Dividendenrendite von +4,47 % bietet Allianz eine attraktive laufende Verzinsung. Damit gewinnt die Aktie auch für einkommensorientierte Anleger an zusätzlichem Reiz. Die Ausschüttung wird zu einem spürbaren Bestandteil der Investmentstory. Das Dividendenprofil kann in schwankungsreicheren Marktphasen stabilisierend wirken. Die Rendite hebt das Unternehmen innerhalb seines Vergleichsfelds positiv hervor.

    Allianz

    -3,93 %
    -5,39 %
    -3,31 %
    -4,49 %
    -1,23 %
    +71,51 %
    +72,11 %
    +163,11 %
    +257,88 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400
    Allianz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Allianz Aktie im Mai 2026 ein Kauf?

    Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

    Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 389,66, was eine Steigerung von +5,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Monatsanalyse Konstruktiver Monatsverlauf: Allianz im Check für den Mai Die moderate Stärke von +5,43 % lässt Allianz zu einem Kandidaten für eine weitere Bewertung im Mai werden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     