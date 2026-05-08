Gold im Plus +0,87 % binnen 24h

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,97 % 1 Monat +0,33 % 3 Monate -5,07 % 1 Jahr +40,15 %

Gold steigt moderat umauf 4.727,45. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.373,12USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.727,45USD ein Wert von 14.015,1USD geworden – ein Gewinn von +40,15 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum wird Gold derzeit als defensiver Hedge gesehen. Kernannahme: Gold reagiert stark auf Ölbewegungen — sinkender Ölpreis stärkt Gold, steigender Ölpreis drückt ihn. Geopolitische Spannungen (Hormus, Iran) erhöhen Volatilität und Debatten zum Petro-Dollar und zur Rolle von Gold als Absicherung. Technische Signale gemischt; 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig genannt.