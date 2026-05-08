Bullenpower: Silberpreis springt auf 80,35 USD

+2,36 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,74 % 1 Monat +4,22 % 3 Monate +2,27 % 1 Jahr +143,46 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 80,35. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 17,49072USD. Heute notiert Silber bei 80,35USD. Ihr Einsatz wäre nun 22.969,5USD wert – ein Zuwachs von +359,39 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich der Anleger-Sentiment in den letzten 14 Tagen mit Aufwärtsdruck bis zu den Widerständen: Breakout über ca. 81–82 USD wird als wahrscheinlich gesehen; Widerstände um 82–83 USD bzw. 83,35 USD werden genannt. In Euro liegt der Fokus auf rund 71€ Wochenschluss. Einige warnen vor einer Korrektur nach neuen Hochs; 100 USD wird diskutiert, bleibt aber spekulativ.