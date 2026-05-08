Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 80,35 USD
Silber springt um +2,36 % nach oben auf 80,35 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,74 %
|1 Monat
|+4,22 %
|3 Monate
|+2,27 %
|1 Jahr
|+143,46 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 17,49072USD. Heute notiert Silber bei 80,35USD. Ihr Einsatz wäre nun 22.969,5USD wert – ein Zuwachs von +359,39 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich der Anleger-Sentiment in den letzten 14 Tagen mit Aufwärtsdruck bis zu den Widerständen: Breakout über ca. 81–82 USD wird als wahrscheinlich gesehen; Widerstände um 82–83 USD bzw. 83,35 USD werden genannt. In Euro liegt der Fokus auf rund 71€ Wochenschluss. Einige warnen vor einer Korrektur nach neuen Hochs; 100 USD wird diskutiert, bleibt aber spekulativ.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|367,35EUR
|+0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,30EUR
|+0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|267,04EUR
|+0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|412,82EUR
|+1,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,56EUR
|+1,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|637,30EUR
|+1,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|385,32EUR
|+0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,81EUR
|+0,51 %
|Long
|1
|0,00
|129,34EUR
|+0,43 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,897EUR
|-0,89 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.