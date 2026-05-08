Oesterreichische Post Q1 2026: Umsatz leicht verbessert, Ergebnis unter Vorjahr
Trotz Gegenwinds im Markt legt die Österreichische Post beim Umsatz leicht zu – doch die Gewinne geraten unter Druck. Ein Blick auf Zahlen, Ursachen und Ausblick.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- Der Umsatz der Österreichischen Post stieg im ersten Quartal 2026 um 0,9 % auf 770,7 Mio. EUR, trotz eines schwierigen Marktumfelds
- Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank auf 36,8 Mio. EUR, nach 48,4 Mio. EUR im Vorjahr, was einem Rückgang von 11,6 Mio. EUR entspricht
- Das EBITDA verringerte sich um 7,7 % auf 93,8 Mio. EUR, mit einer EBITDA-Marge von 12,2 %
- Das Periodenergebnis lag bei 15,3 Mio. EUR, deutlich niedriger als im Vorjahr (39,6 Mio. EUR), was vor allem auf Bewertungseffekte zurückzuführen ist
- Für 2026 wird ein leichter Umsatzanstieg erwartet, mit Investitionen von 140–160 Mio. EUR, vor allem in Logistik, Digitalisierung und nachhaltige Zustellflotten
- Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen bleibt die Österreichische Post bei ihrer Prognose für eine weitgehend stabile Ergebnisentwicklung in der Größenordnung der letzten Jahre
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Oesterreichische Post ist am 08.05.2026.
Der Kurs von Oesterreichische Post lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,73EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 %
im Plus.
+0,32 %
-1,09 %
-10,42 %
-6,33 %
+5,65 %
-0,16 %
-17,51 %
-5,04 %
+44,55 %
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