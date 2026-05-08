Commerzbank: Starkes Q1 & Ziel von 21% Eigenkapitalrendite bis 2030
Rekordgewinne, ambitionierte Ziele und ein umstrittenes Übernahmeangebot: Die Commerzbank stellt ihre Strategie bis 2030 neu auf und schärft ihren Anspruch im europäischen Bankenmarkt.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
- Das operative Ergebnis der Commerzbank im ersten Quartal 2026 stieg um 11 % auf einen Rekordwert von 1,4 Mrd. Euro und das Nettoergebnis um 9 % auf 913 Mio. Euro
- Die Erträge erhöhten sich um 5 % auf 3,2 Mrd. Euro, wobei das Firmenkunden-Kreditvolumen um 16 % auf 120 Mrd. Euro wuchs
- Die Nettoeigenkapitalrendite (RoTE) wurde im ersten Quartal auf 12,7 % verbessert, mit einer Zielsetzung von 21 % bis 2030
- Für 2026 wurde das Nettoergebnisziel auf mindestens 3,4 Mrd. Euro angehoben, mit einer geplanten Cost-Income-Ratio von rund 53 %
- Die Bank plant, bis 2030 eine Nettoeigenkapitalrendite von 21 % zu erreichen, die Erträge auf 16,8 Mrd. Euro zu steigern und eine Ausschüttungsquote von 100 % anzustreben
- Die Commerzbank bewertet das Angebot der UniCredit als vage und risikobehaftet, bleibt jedoch gesprächsbereit, wenn eine attraktive Prämie geboten wird
Der nächste wichtige Termin, Ergebnis Q1 2026, bei Commerzbank ist am 08.05.2026.
Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,56EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,52 % im
Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.453,50PKT (+0,22 %).
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