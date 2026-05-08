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    AKTIE IM FOKUS

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    Rheinmetall auf Tief seit über einem Jahr nach Analystenkritik

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger erwarten wegen Kritik schwachen Wochenabschluss
    • Aktie fiel auf rund 1293 Euro Tief seit 13 Monaten
    • JPMorgan reduziert Ziel auf 1500 Bernstein 2050 positiv
    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall auf Tief seit über einem Jahr nach Analystenkritik
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Rheinmetall müssen sich nach Analystenkritik auf einen schwachen Wochenabschluss einstellen. Nach den Verlusten am Donnerstag rückt am Freitag die runde Marke von 1.300 Euro in den Fokus. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere des Rüstungskonzerns um 3,6 Prozent auf fast 1.293 Euro ab. Im Hauptgeschäft wäre das ein Tiefpunkt seit dreizehn Monaten.

    Besonders schwer wiegt, dass der bisherige Optimist David Perry von JPMorgan zunächst die Segel gestrichen und seine "Outperform"-Empfehlung aufgegeben hat. Bisher hatte er noch in jedem Rückschlag eine Einstiegschance gesehen. Aber auch Adrien Rabier von Bernstein Research stellte die Anleger auf eine "Verlängerung des Bärenszenarios" ein. Eine Trendwende müsse von einem Umsatzschub kommen, aber der verzögere sich.

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    Während Rabier aber noch grundsätzlich optimistisch bleibt mit einem Kursziel von 2.050 Euro, stutzte Perry sein Ziel auf 1.500 Euro. Beide Experten liegen damit zwar klar über Marktniveau, aber entscheidend ist der Tenor ihrer Analysen.

    Perry sieht für Rheinmetall Schwierigkeiten, die eigenen Wachstumsambitionen zu erfüllen - in vier der letzten sechs Monate habe man die Markterwartungen verfehlt. Perry hält also eher sinkende Ergebnisschätzungen für wahrscheinlich als steigende und kappte seine eigenen bis 2030 um bis zu 5 Prozent. Zudem begännen einige Investoren sogar am Produktportfolio von Rheinmetall zu zweifeln. Er teilt diese Sorgen zwar nicht, sie könnten eine Neubewertung der Aktien zunächst aber verhindern./ag/mis/stk

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 1.307 auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 59,79 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.021,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +14,96 %/+70,14 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung nach dem Q1‑Bericht: Guidance bestätigt, volle Auftragsbücher und Marine‑Integration, Aktienrückkauf diskutiert. Technisch gilt 1.320–1.350 als wichtige Unterstützung (Einstieg ~1.330). Großaufträge (F126, Mangalia) werden als fundamentale Kurstreiber gesehen, gegenüber stehen Kritik an hoher Bewertung und Spekulationen über weitere Korrekturen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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