Rheinmetall auf Tief seit über einem Jahr nach Analystenkritik

Bei Rheinmetall kapieren viele immer noch nicht den Unterschied zwischen Auftragsbestand und echtem Gewinn. Der Backlog klingt brutal, aber der verteilt sich bis 2030 und länger. Neue Milliardenaufträge bedeuten eben nicht automatisch mehr Gewinn im nächsten Quartal.

Stattdessen kommen jetzt die echten Probleme hoch: Lieferverzögerungen, Reklamationen, Vertragsstrafen, teure Anlaufproduktionen, neue Werke, zusätzliches Personal, explodierende Kosten. Genau das frisst die Margen weg.

Rheinmetall hat sich monatelang über PR, NATO-Fantasie und Dauer-Marketing hochgejazzt. Der Markt hat geglaubt, jeder neue Auftrag schlägt sofort voll im Gewinn ein. Jetzt werden in Q4/Q1 die Karten offen gelegt – und plötzlich sieht man: viel Story, aber operativ deutlich schwieriger als verkauft.

Der schwache Kurs kommt nicht zufällig. Wenn Erwartungen völlig überzogen gepusht werden, reicht schon ein normales schwaches Quartal und das Ding kippt. Und ehrlich: Q2 wird daran wahrscheinlich auch noch nicht viel ändern.

Dazu kommt inzwischen noch ein anderer Gedanke, den immer mehr Anleger im Hinterkopf haben: Was passiert, wenn der Ukraine-Krieg irgendwann endet oder einfriert? Dann bricht zumindest ein Teil der extremen Sonderfantasie weg.

Und noch etwas: Die moderne Kriegsführung verändert sich brutal schnell. Drohnen, KI, elektronische Kriegsführung, Satellitennetzwerke, autonome Systeme – vieles davon läuft Richtung 2050. Rheinmetall verdient zwar weiter gutes Geld mit klassischer schwerer Rüstung, wirkt technologisch aber teilweise noch wie „Krieg 1900“. Genau da sehen viele inzwischen die Schwäche. Sie sind zwar in der Aufwachphase, aber andere wirken bei den Zukunftsthemen deutlich aggressiver und schneller.