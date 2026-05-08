AKTIE IM FOKUS
Rheinmetall auf Tief seit über einem Jahr nach Analystenkritik
- Anleger erwarten wegen Kritik schwachen Wochenabschluss
- Aktie fiel auf rund 1293 Euro Tief seit 13 Monaten
- JPMorgan reduziert Ziel auf 1500 Bernstein 2050 positiv
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Rheinmetall müssen sich nach Analystenkritik auf einen schwachen Wochenabschluss einstellen. Nach den Verlusten am Donnerstag rückt am Freitag die runde Marke von 1.300 Euro in den Fokus. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere des Rüstungskonzerns um 3,6 Prozent auf fast 1.293 Euro ab. Im Hauptgeschäft wäre das ein Tiefpunkt seit dreizehn Monaten.
Besonders schwer wiegt, dass der bisherige Optimist David Perry von JPMorgan zunächst die Segel gestrichen und seine "Outperform"-Empfehlung aufgegeben hat. Bisher hatte er noch in jedem Rückschlag eine Einstiegschance gesehen. Aber auch Adrien Rabier von Bernstein Research stellte die Anleger auf eine "Verlängerung des Bärenszenarios" ein. Eine Trendwende müsse von einem Umsatzschub kommen, aber der verzögere sich.
Während Rabier aber noch grundsätzlich optimistisch bleibt mit einem Kursziel von 2.050 Euro, stutzte Perry sein Ziel auf 1.500 Euro. Beide Experten liegen damit zwar klar über Marktniveau, aber entscheidend ist der Tenor ihrer Analysen.
Perry sieht für Rheinmetall Schwierigkeiten, die eigenen Wachstumsambitionen zu erfüllen - in vier der letzten sechs Monate habe man die Markterwartungen verfehlt. Perry hält also eher sinkende Ergebnisschätzungen für wahrscheinlich als steigende und kappte seine eigenen bis 2030 um bis zu 5 Prozent. Zudem begännen einige Investoren sogar am Produktportfolio von Rheinmetall zu zweifeln. Er teilt diese Sorgen zwar nicht, sie könnten eine Neubewertung der Aktien zunächst aber verhindern./ag/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 1.307 auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 59,79 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.021,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +14,96 %/+70,14 % bedeutet.
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Bei Rheinmetall kapieren viele immer noch nicht den Unterschied zwischen Auftragsbestand und echtem Gewinn. Der Backlog klingt brutal, aber der verteilt sich bis 2030 und länger. Neue Milliardenaufträge bedeuten eben nicht automatisch mehr Gewinn im nächsten Quartal.
Stattdessen kommen jetzt die echten Probleme hoch: Lieferverzögerungen, Reklamationen, Vertragsstrafen, teure Anlaufproduktionen, neue Werke, zusätzliches Personal, explodierende Kosten. Genau das frisst die Margen weg.
Rheinmetall hat sich monatelang über PR, NATO-Fantasie und Dauer-Marketing hochgejazzt. Der Markt hat geglaubt, jeder neue Auftrag schlägt sofort voll im Gewinn ein. Jetzt werden in Q4/Q1 die Karten offen gelegt – und plötzlich sieht man: viel Story, aber operativ deutlich schwieriger als verkauft.
Der schwache Kurs kommt nicht zufällig. Wenn Erwartungen völlig überzogen gepusht werden, reicht schon ein normales schwaches Quartal und das Ding kippt. Und ehrlich: Q2 wird daran wahrscheinlich auch noch nicht viel ändern.
Dazu kommt inzwischen noch ein anderer Gedanke, den immer mehr Anleger im Hinterkopf haben: Was passiert, wenn der Ukraine-Krieg irgendwann endet oder einfriert? Dann bricht zumindest ein Teil der extremen Sonderfantasie weg.
Und noch etwas: Die moderne Kriegsführung verändert sich brutal schnell. Drohnen, KI, elektronische Kriegsführung, Satellitennetzwerke, autonome Systeme – vieles davon läuft Richtung 2050. Rheinmetall verdient zwar weiter gutes Geld mit klassischer schwerer Rüstung, wirkt technologisch aber teilweise noch wie „Krieg 1900“. Genau da sehen viele inzwischen die Schwäche. Sie sind zwar in der Aufwachphase, aber andere wirken bei den Zukunftsthemen deutlich aggressiver und schneller.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen.