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    Britischer Superwahltag

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    Zugewinne für Rechtspopulisten

    Für Sie zusammengefasst
    • Reform UK erzielt deutliche Zugewinne in England
    • Labour erleidet schwere Verluste bei Kommunalwahlen
    • SNP und Plaid Cymru auf Kurs zur stärksten Partei
    Britischer Superwahltag - Zugewinne für Rechtspopulisten
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Erste Ergebnisse der Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien deuten auf große Zugewinne für die Rechtspopulisten von Reform UK hin. Die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer muss hingegen schwere Verluste hinnehmen. Britische Medien spekulierten erneut über eine mögliche Ablösung des Regierungschefs durch seine Partei.

    Nach Auszählung von 29 Bezirken in England verzeichnete die Reform-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage mehr als 200 gewonnene Mandate in kommunalen Gremien. Die Sozialdemokraten von Labour verloren mehr als 150 Sitze. Auch die oppositionellen Konservativen büßten Dutzende Mandate ein. In Newcastle under Lyme in den Midlands errang Reform UK die absolute Mehrheit in einem Bezirksrat.

    Bei den Wahlen zu den Regionalparlamenten in Schottland und Wales sollte die Auszählung erst an diesem Freitag beginnen. Auch dort wird mit einem desaströsen Ergebnis für Labour gerechnet. Umfragen zufolge waren dort die Unabhängigkeitsparteien SNP (Schottland) und Plaid Cymru (Wales) auf dem Kurs, stärkste Partei zu werden. Labour droht, auf den dritten Platz hinter Reform UK abzurutschen./cmy/DP/zb





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