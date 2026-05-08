BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2050 Euro belassen. Der Rüstungskonzern müsse den gewaltigen Auftragsbestand in Umsatzwachstum ummünzen, um wieder vermehrt Anleger an der Börse anzuziehen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem müsse das Unternehmen Großaufträge im Geschäft mit "traditionellen" Rüstungsgütern ergattern, um die Sorgen der Anleger hinsichtlich des Einflusses der sich veränderten, modernen Kriegsführung zu mildern. Beides dürfte aber noch etwas dauern, mindestens bis zu den Halbjahreszahlen im August. Langfristig blieben die Perspektiven gut./rob/mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 1.307EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2050
Kursziel alt: 2050
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2050
Kursziel alt: 2050
Währung: EUR
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