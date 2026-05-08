BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2050 Euro belassen. Der Rüstungskonzern müsse den gewaltigen Auftragsbestand in Umsatzwachstum ummünzen, um wieder vermehrt Anleger an der Börse anzuziehen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem müsse das Unternehmen Großaufträge im Geschäft mit "traditionellen" Rüstungsgütern ergattern, um die Sorgen der Anleger hinsichtlich des Einflusses der sich veränderten, modernen Kriegsführung zu mildern. Beides dürfte aber noch etwas dauern, mindestens bis zu den Halbjahreszahlen im August. Langfristig blieben die Perspektiven gut./rob/mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 1.307EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2050

Kursziel alt: 2050

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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