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    Deutschland

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    Industrieproduktion sinkt überraschend - Keine Wende in Sicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Industriefertigung März überraschend minus 0,7 Prozent
    • Februar revidiert stärker geschrumpft minus 0,5 Prozent
    • Auftragseingang März stark gestiegen fünf Prozent
    Deutschland - Industrieproduktion sinkt überraschend - Keine Wende in Sicht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland zeichnet sich in der Industrie keine Trendwende ab. Im März ging die Fertigung im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich überraschend um 0,7 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen ein Plus von 0,4 Prozent erwartet.

    Im Februar war der für die deutsche Wirtschaft wichtige Bereich zudem stärker als ursprünglich gemeldet geschrumpft. Die Fertigung ging nach revidierten Zahlen um 0,5 Prozent zurück. Zuerst wurde ein Rückgang von 0,3 Prozent gemeldet. Im Jahresvergleich meldete das Statistikamt für März kalenderbereinigt ein Minus von 2,8 Prozent. Auch das blieb klar hinter den Erwartungen der Experten zurück.

    Am Vortag hatten Auftragsdaten noch positiv überrascht. Im März zog der Auftragseingang im Monatsvergleich überraschend deutlich um fünf Prozent an./jha//stk





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