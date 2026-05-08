Deutsche Anleihen
Leichte Kursgewinne - USA und der Iran beschießen sich
- Bundesanleihen starten mit leichten Kursgewinnen
- USA Iran Konflikt stellt Waffenruhe auf die Probe
- Deutsche Industrieproduktion sinkt überraschend
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,08 Prozent auf 125,60 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,01 Prozent.
Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird auf eine Probe gestellt: Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormus griff das US-Militär als Vergeltung Ziele in der Islamischen Republik an. US-Präsident Donald Trump forderte den Iran nach den Schlägen auf iranische Ziele erneut unter Drohungen auf, "schnell" eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Die seit rund einem Monat bestehende Waffenruhe gelte aber weiter. Die Ölpreise zogen wieder an.
Auch wenn die Krise am Persischen Golf aus Sicht der Landesbank Helaba noch die Marktentwicklungen dominiert, werden die Akteure im Tagesverlauf den Blick auch auf die US-Arbeitsmarktzahlen richten. Die Beschäftigungsentwicklung ist wichtig für die US-Notenbank. Zwar seien die Vorgaben für die Zahl der neu geschaffenen Stellen gemischt, mit einem moderaten Plus sei aber weiterhin zu rechnen. In Deutschland liege der Fokus bei den Konjunkturzahlen auf der Industrieproduktion. Die Daten enttäuschten. Trotz der zuletzt starken Auftragslage ging die Produktion überraschend zurück./jha/mis
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.