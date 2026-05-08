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    KPS: Erfolgreiche H1-Zahlen 2025/26 – Das müssen Sie wissen!

    Trotz rückläufiger Umsätze im ersten Halbjahr setzt KPS auf Effizienz, strategische Neuausrichtung und eine verstärkte Finanzführung, um im zweiten Halbjahr Kurs zu halten.

    KPS: Erfolgreiche H1-Zahlen 2025/26 – Das müssen Sie wissen!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Umsatz in den ersten sechs Monaten 2025/2026: 54,7 Mio. € (Vorjahr: 64,7 Mio. €); Kunden nachfragen vermehrt kleinere, kürzer laufende Projekte.
    • EBITDA in H1: 3,5 Mio. €; EBITDA-Marge: 6,4 % (Vorjahr: 4,8 Mio. €, 7,4 %).
    • KPS bestätigt die Jahresprognose 2025/2026: erwarteter Konzernumsatz 99,0–110,0 Mio. €; erwartetes EBITDA 2,0–6,7 Mio. €.
    • Strategische Neuausrichtung: Ausbau des Technologie‑ und Serviceportfolios, Stärkung bestehender Kundenbeziehungen und Erschließung neuer Marktsegmente.
    • Kostenmanagement wurde konsequent umgesetzt, um dem rückläufigen Umsatz entgegenzuwirken.
    • Vorstandsverstärkung: Michael Hessing ist seit 15.02.2026 CFO (Erfahrung in Finanzierung, Transformation und Restrukturierung); Unternehmen sieht sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen gut positioniert für H2.

    Der nächste wichtige Termin, Bekanntgabe der Zahlen des 1. Halbjahres 2025/2026, bei KPS ist am 08.05.2026.

    Der Kurs von KPS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,3600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,23 % im Minus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,3510EUR das entspricht einem Minus von -2,50 % seit der Veröffentlichung.


    KPS

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    ISIN:DE000A1A6V48WKN:A1A6V4
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