ANALYSE-FLASH
UBS senkt Hellofresh auf 'Neutral' und Ziel auf 4,70 Euro
- UBS senkt Kursziel Hellofresh auf 4,70 Euro
- Aktienabstufung von Buy auf Neutral durch UBS
- Unklarheit über Absatzentwicklung der Kochboxen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 6,10 auf 4,70 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das erste Quartal sei zwar recht solide gewesen, aber die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals überschatte dies, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend. Das Unternehmen habe bislang nur unzureichend erklärt, warum man gegenüber dem Vorjahr nicht mit einem anziehenden Absatz von Kochboxen rechnet. Zudem stehe hinter einer nachhaltigen Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs ein Fragezeichen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 4,153 auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -13,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,34 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 725,67 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +138,83 %/+91,07 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 4,70 Euro
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Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
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Beides! Und zusätzlich das Thema (Galgen)Humor, Selbstironie und "Spaß" etc.
Wow, man denkt, man hat schon alles mitgekriegt von HF, aber sie schaffens immer wieder. :D