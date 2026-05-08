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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Hellofresh auf 'Neutral' und Ziel auf 4,70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kursziel Hellofresh auf 4,70 Euro
    • Aktienabstufung von Buy auf Neutral durch UBS
    • Unklarheit über Absatzentwicklung der Kochboxen
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Hellofresh auf 'Neutral' und Ziel auf 4,70 Euro
    Foto: HelloFresh

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 6,10 auf 4,70 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das erste Quartal sei zwar recht solide gewesen, aber die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals überschatte dies, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend. Das Unternehmen habe bislang nur unzureichend erklärt, warum man gegenüber dem Vorjahr nicht mit einem anziehenden Absatz von Kochboxen rechnet. Zudem stehe hinter einer nachhaltigen Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs ein Fragezeichen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    HelloFresh

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 4,153 auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -13,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 725,67 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +138,83 %/+91,07 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 4,70 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,70, was eine Steigerung von +12,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kurs- und Umsatzentwicklung von HelloFresh. Im Fokus steht das enttäuschende, schrumpfende RTE-Geschäft, Zweifel an Skalierbarkeit und Kundenbindung, kritische Fragen zu Management-Erklärungen und hohen CapEx (RTE-Center), Risiko von Abschreibungen sowie negative Analystenprognosen. Vereinzelt wird PR/Hype (z. B. KI) als Kursstütze genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

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