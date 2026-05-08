AKTIE IM FOKUS
Evonik nach Zahlen vorbörslich etwas stabilisiert
- Evonik Aktien leicht erholt nach zwei schwachen Tagen
- Tradegate Kurs 17,20 Euro plus 0,9 Prozent über Xetra
- UBS sieht leicht positive Reaktion auf Quartalsdaten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Tagen könnten sich die Aktien von Evonik am Freitag auch im schwachen Gesamtmarkt etwas erholen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie mit 17,20 Euro um 0,9 Prozent über ihren Xetra-Schluss. Nach dem Jahreshoch vom Mittwoch bei 18,25 Euro waren sie zuletzt zeitweise wieder um gut 7,5 Prozent zurückgefallen.
UBS-Analyst Christian Bell rechnet mit einer leicht positiven Reaktion auf den Quartalsbericht. Das erste Quartal habe die Erwartungen etwas übertroffen und auch die Signale für das zweite seien besser als gedacht. Für das zweite Halbjahr klinge das Management allerdings bereits wieder verhaltener und rechne mit einer Normalisierung nach Vorzieheffekten in der ersten Jahreshälfte./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 17,07 auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -3,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 8,10 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -18,98 %/+15,74 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Anscheinend gibt es für Evonik keinen allzu großen Preisdruck beim Methionin.
- Laut Evonik ist dies ein weltweit führendes Futtermitteladditiv zur Verbesserung der Futtereffizienz.
Nutrition & Care: Der Markt für Methionin (Tierernährung) zeigt sich laut S&P Global weiterhin robust und stützt das Ergebnis.
Die Preisprognose für Methionin im Jahr 2026 deutet auf eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends hin, wobei der globale Markt durch steigende
Das, was die ehemalige Evonik Finanzvorständin, Maike Schuh im Manager Magazin berichtet, klingt ja wie ein Eingständnis ihrer eigenen Unfähigkeit. Denn genau Sie war es doch, die bei Evonik für die Finanzen verantwortlich war. Irgendwie liest sich der Bericht, mehr wie eine Abrechnung gegen Evonik. Geschäftsschädigend ist dieser Bericht auf jeden Fall. Wer weiß, ob sich die ehemalige Finanzvorstämdin damit nicht sogar strafbar gemacht hat? Erst am Ende sieht man das wahre Gesicht eines Menschen.
Buchwert? Da gucke ich überhaupt nicht mehr drauf. Der wird meistens mit Goodwill vollgestopft. Später kommt es dann immer wieder zu Abschreibungen. Da ist mir selbst das KUV noch bedeutender.