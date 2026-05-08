Blue Cap: Mit Zukauf wieder auf Wachstumskurs

Das Management von Blue Cap habe laut SMC-Research nach mehreren lukrativen Verkäufen länger an dem ersten großen Zukauf gearbeitet, der nun gelungen und durchaus spektakulär ausgefallen sei. Mit der Janoschka AG gewinne die Beteiligungsgesellschaft ein neues Portfolioschwergewicht mit einem Umsatz von 90 Mio. Euro und einer überdurchschnittlichen Profitabilität hinzu.

Nach mehreren lukrativen Verkäufen ist dem Management von Blue Cap nach Darstellung von SMC-Research nun der erst große Zukauf gelungen. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die Transaktion als werterhöhend ein und hat sein Kursziel angehoben.

Die EBITDA-Marge liege über dem favorisierten Korridor von 0 bis 5 Prozent, der für Übernahmen in der Regel anvisiert werde. Trotzdem sei das Unternehmen in einer Sondersituation, die noch erhebliche Produktivitätsverbesserungen erlaube. Insofern habe sich hier eine attraktive Opportunität geboten, die ein entsprechend großes Investment rechtfertige.

Die Analysten stufen den Deal als potenziell werterhöhend ein und haben ihn in ihr Modell überschlägig integriert. Damit habe sich ihr Kursziel von zuvor 27,70 auf 29,50 Euro erhöht. Die Aktie biete damit auch nach der zuletzt positiven Entwicklung ein attraktives Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent, was unverändert die Einstufung mit „Buy“ rechtfertige. Das Unternehmen kehre jetzt auch bei den operativen Portfoliozahlen klar auf den Wachstumskurs zurück, was bei dem Abbau der Unterbewertung hilfreich sein dürfte.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 8.5.2026 um 8:35 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.05.2026 um 18:10 Uhr fertiggestellt und am 08.05.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-08-SMC-Comment-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 29,50

