🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSony AktievorwärtsNachrichten zu Sony

    Firma setzt auf Entertainment

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sony-Aktie vor Wendepunkt? Gewinnprognose lässt aufhorchen

    Sony verspricht mehr Gewinn und kauft Aktien zurück – doch hinter den Zahlen lauern deutliche Schwächen.

    Firma setzt auf Entertainment - Sony-Aktie vor Wendepunkt? Gewinnprognose lässt aufhorchen
    Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO

    Die Sony Group rechnet für das neue Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Gewinnwachstum und signalisiert damit Widerstandsfähigkeit ihres Unterhaltungsgeschäfts. Diese Meldung überrascht, da der Nettogewinn im vierten Quartal aufgrund von Verlusten aus dem Joint Venture für Elektrofahrzeuge mit Honda Motor und der Schwäche im Spiele- und anderen Geschäftsbereichen stark zurückging.

    Die solide Gewinnprognose kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das japanische Unternehmen in den letzten Jahren Milliarden von US-Dollar für Akquisitionen ausgegeben hat, um sein Unterhaltungsangebot auszubauen, und gleichzeitig die Kontrolle über Geschäftsbereiche in anderen Bereichen abgegeben hat. Sony hat im März seine Beteiligung an dem Unternehmen, dem die Rechte an Snoopy, Charlie Brown und anderen Peanuts-Figuren gehören, für rund 460 Millionen US-Dollar auf 80 Prozent verdoppelt. 

    Sony

    +2,46 %
    +1,68 %
    -4,81 %
    -5,53 %
    -19,54 %
    +4,18 %
    +6,69 %
    +310,77 %
    +271,39 %
    ISIN:JP3435000009WKN:853687
    Sony direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Im Oktober gliederte das Unternehmen außerdem sein Finanzgeschäft aus, um sich auf sein Unterhaltungsgeschäft zu konzentrieren. Der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern gab am Freitag bekannt, dass er für das im April begonnene Geschäftsjahr mit einem Anstieg des Nettogewinns um 12,5 Prozent auf 1,160 Billionen Yen rechnet, was 7,39 Milliarden US-Dollar entspricht. Gleichzeitig prognostizierte Sony jedoch einen Umsatzrückgang um 1,4 Prozent auf 12,300 Billionen Yen (78,4 Milliarden US-Dollar). 

    Sony rechnet mit einem Anstieg des operativen Gewinns im Spielegeschäft um 30 Prozent auf 600 Milliarden Yen (3,86 Milliarden US-Dollar) dank stärkerer Verkäufe von intern entwickelten Spieletiteln. Das Unternehmen kündigte außerdem an, im Laufe des nächsten Jahres eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Milliarden Yen (3,19 Milliarden US-Dollar) zurückzukaufen. 

    Im ersten Quartal sank der Nettogewinn von Sony im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent auf 83,12 Milliarden Yen (530 Millionen US-Dollar) und verfehlte damit die Schätzung von 202,24 Milliarden Yen (1,29 Milliarden US-Dollar) in einer Umfrage des Datenanbieters S&P Global Market Intelligence unter Analysten. Der operative Gewinn des Spielegeschäfts sank aufgrund rückläufiger Umsätze um 42 Prozent auf 54,10 Milliarden Yen (345 Millionen US-Dollar). Sony verkaufte in den drei Monaten bis Ende März 1,5 Millionen PlayStation 5-Einheiten, gegenüber 2,8 Millionen Einheiten im Vorjahreszeitraum.

    Der operative Gewinn im Film- und Bildsensorgeschäft ging im vierten Quartal zurück. Der operative Verlust im Bereich Unterhaltungstechnologie verringerte sich. Der Quartalsumsatz stieg um 8,3 Prozent auf 3,036 Billionen Yen (19,36 Milliarden US-Dollar).

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Die Sony Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 17,21EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Firma setzt auf Entertainment Sony-Aktie vor Wendepunkt? Gewinnprognose lässt aufhorchen Sony verspricht mehr Gewinn und kauft Aktien zurück – doch hinter den Zahlen lauern deutliche Schwächen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     