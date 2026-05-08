Sony-Aktie vor Wendepunkt? Gewinnprognose lässt aufhorchen

Die solide Gewinnprognose kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das japanische Unternehmen in den letzten Jahren Milliarden von US-Dollar für Akquisitionen ausgegeben hat, um sein Unterhaltungsangebot auszubauen, und gleichzeitig die Kontrolle über Geschäftsbereiche in anderen Bereichen abgegeben hat. Sony hat im März seine Beteiligung an dem Unternehmen, dem die Rechte an Snoopy, Charlie Brown und anderen Peanuts-Figuren gehören, für rund 460 Millionen US-Dollar auf 80 Prozent verdoppelt.

Die Sony Group rechnet für das neue Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Gewinnwachstum und signalisiert damit Widerstandsfähigkeit ihres Unterhaltungsgeschäfts. Diese Meldung überrascht, da der Nettogewinn im vierten Quartal aufgrund von Verlusten aus dem Joint Venture für Elektrofahrzeuge mit Honda Motor und der Schwäche im Spiele- und anderen Geschäftsbereichen stark zurückging.

Im Oktober gliederte das Unternehmen außerdem sein Finanzgeschäft aus, um sich auf sein Unterhaltungsgeschäft zu konzentrieren. Der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern gab am Freitag bekannt, dass er für das im April begonnene Geschäftsjahr mit einem Anstieg des Nettogewinns um 12,5 Prozent auf 1,160 Billionen Yen rechnet, was 7,39 Milliarden US-Dollar entspricht. Gleichzeitig prognostizierte Sony jedoch einen Umsatzrückgang um 1,4 Prozent auf 12,300 Billionen Yen (78,4 Milliarden US-Dollar).

Sony rechnet mit einem Anstieg des operativen Gewinns im Spielegeschäft um 30 Prozent auf 600 Milliarden Yen (3,86 Milliarden US-Dollar) dank stärkerer Verkäufe von intern entwickelten Spieletiteln. Das Unternehmen kündigte außerdem an, im Laufe des nächsten Jahres eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Milliarden Yen (3,19 Milliarden US-Dollar) zurückzukaufen.

Im ersten Quartal sank der Nettogewinn von Sony im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent auf 83,12 Milliarden Yen (530 Millionen US-Dollar) und verfehlte damit die Schätzung von 202,24 Milliarden Yen (1,29 Milliarden US-Dollar) in einer Umfrage des Datenanbieters S&P Global Market Intelligence unter Analysten. Der operative Gewinn des Spielegeschäfts sank aufgrund rückläufiger Umsätze um 42 Prozent auf 54,10 Milliarden Yen (345 Millionen US-Dollar). Sony verkaufte in den drei Monaten bis Ende März 1,5 Millionen PlayStation 5-Einheiten, gegenüber 2,8 Millionen Einheiten im Vorjahreszeitraum.

Der operative Gewinn im Film- und Bildsensorgeschäft ging im vierten Quartal zurück. Der operative Verlust im Bereich Unterhaltungstechnologie verringerte sich. Der Quartalsumsatz stieg um 8,3 Prozent auf 3,036 Billionen Yen (19,36 Milliarden US-Dollar).

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Sony Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 17,21EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.