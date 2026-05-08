Gold Royalty meldet Rekordumsatz und -cashflow im ersten Quartal 2026

Vancouver, British Columbia – 6. Mai 2026 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-celebrating-5-years-wit ... -) freut sich, die Veröffentlichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. März 2026 endende Quartal bekannt zu geben. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

David Garofalo, Vorsitzender und CEO von Gold Royalty, kommentierte: „Das Unternehmen feierte im ersten Quartal 2026 das fünfjährige Jubiläum seines Börsengangs. Wir sind sehr stolz auf das beeindruckende Portfolio, das unser Team in dieser kurzen Zeit aufgebaut hat. Wir sehen zunehmend die Früchte unserer Bemühungen zum Aufbau des Unternehmens in den letzten fünf Jahren. Mit einem weiteren Quartalsrekord bei Cashflow und Umsatz stärken wir weiterhin unsere Bilanz und unsere Liquiditätslage, um weiteres wertsteigerndes Wachstum zu finanzieren.“

Highlights des ersten Quartals 2026

- Rekordumsatz von 7,2 Millionen US-Dollar, 9,4 Millionen US-Dollar an Gesamtumsatz, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen* sowie 1.920 Goldäquivalent-Unzen („GEOs“)* für das Quartal

- Rekord-bereinigtes EBITDA* von 7,0 Millionen US-Dollar, rund 318 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025

- Das erste Quartal wurde mit über 13,6 Millionen US-Dollar an Barmitteln, ohne Schulden und einer vollständig ungenutzten Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, einschließlich einer Akkordeon-Option in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, abgeschlossen

- Das Unternehmen liegt weiterhin auf Kurs, seinen Ausblick von 7.500 bis 9.300 GEOs für das Jahr 2026 zu erreichen. Auf Jahresbasis liegen die Ergebnisse des ersten Quartals über dem unteren Ende der zuvor veröffentlichten Prognose, und wir gehen weiterhin davon aus, dass sich die Produktion auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren wird

* Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ weiter unten.

Ernennungen im Management

Gold Royalty freut sich bekannt zu geben, dass John Griffith, Chief Development Officer, zum Präsidenten des Unternehmens ernannt wurde und dass Jackie Przybylowski, Vice President Capital Markets, mit Wirkung zum 1. Juli 2026 ihre Rolle auf die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens ausweiten wird und fortan als Vice President, Capital Markets and Sustainability fungieren wird. In ihrer zusätzlichen Funktion wird Frau Przybylowski Katherine Arblaster, Vice President Sustainability, ersetzen, die ihr Amt niederlegt, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Herr Garofalo kommentierte: „Ich freue mich sehr, John Griffiths Führungsqualitäten und seinen Einfluss mit seiner Beförderung zum Präsidenten anzuerkennen. John hat maßgeblich zur Gründung von Gold Royalty und zum Aufbau des Unternehmens in den letzten fünf Jahren beigetragen. Seine neue Rolle spiegelt die umfassende Führungsposition wider, die er bereits sehr kompetent ausübt, sowie seine unschätzbaren Beiträge. In ihrer neuen Funktion wird Jackie Przybylowski auch für den Bereich Nachhaltigkeit verantwortlich sein, da Katherine Arblaster, Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit, sich künftig anderen Aufgaben widmen wird. Ich möchte Katherine für ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und ihre Beiträge zum Unternehmen danken und betonen, dass Jackies Ernennung unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit auch in Zukunft unterstreicht.“

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzdaten für das am 31. März 2026 endende Quartal:

Für die drei Monate bis (in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie und GEOs) 31. März 2026 ($) 31. März 2025 ($) Umsatz 7.178 3.138 Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 1.771 (1.248) Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) je Aktie, unverwässert und verwässert 0,01 (0,01 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 4.474 2.487 Nicht-IFRS-Kennzahlen und sonstige Kennzahlen Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen(1) 9.362 3.577 Bereinigtes EBITDA(1) 6.999 1.673 Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)(1) 3.273 (1.246 Bereinigter Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert(1) 0,01 (0,01) GEOs(1) 1.920 1.249 Bilanz Gesamtvermögen 846.869 822.756 Summe langfristige Verbindlichkeiten 119.914 118.943

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Hinweis:

Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen, bereinigtes EBITDA, bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag), bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) je Aktie (unverwässert und verwässert) sowie GEOs sind jeweils Nicht-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie unter „ Nicht-IFRS -Kennzahlen“ weiter unten.

Aktualisierung des Portfolios

Borborema-Mine (2,75 % NSR; „Borborema“): Am 1. April 2026 meldete Aura Minerals Inc. („Aura“) auf der Grundlage eines aktualisierten technischen Berichts eine erhöhte Ressourcensicherheit und -umwandlung. In einer Pressemitteilung vom 10. April 2026 gab Aura für das erste Quartal 2026 eine Produktion von 17.101 Unzen Goldäquivalent aus Borborema bekannt, was einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Aura vom 1. und 10. April 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Borden-Mine (0,5 % NSR, teilweise Lizenzgebührenabdeckung; „Borden“): Am 23. April 2026 gab Discovery Silver Corp. („Discovery“) Bohrergebnisse aus seinen Porcupine-Betrieben bekannt, darunter Abschnitte bei Borden, die die Mineralisierung entlang des Sturzes und östlich der aktuellen Ressource in der Main Zone erweitern, sowie Ergebnisse, die das Expansionspotenzial in der East Lower Zone auf einer zur Main Zone parallelen Struktur unterstreichen. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Discovery vom 23. April 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Canadian Malartic / Odyssey Mine (3,0 % NSR, teilweise Lizenzgebührenabdeckung; „Odyssey“): Am 30. April 2026 berichtete Agnico Eagle Mines Limited („Agnico Eagle“), dass im ersten Quartal 2026 die Erschließung und der Bau der Mine in Canadian Malartic planmäßig voranschritten, wobei die Hauptrampe und Schacht Nr. 1 Tiefen von 1.151 Metern bzw. 1.514 Metern erreichten. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Produktion über die Rampe von East Gouldie im März 2026 aufgenommen wurde, etwa drei Monate früher als geplant. Es erklärte außerdem, dass die Erschließungsarbeiten planmäßig voranschreiten, um den geplanten Start der schachtgestützten „ “-Produktion von East Gouldie im zweiten Quartal 2027 zu unterstützen.

Agnico Eagle bestätigte zudem erneut, dass das Unternehmen eine interne technische Bewertung eines potenziellen zweiten Schachts bei Odyssey vorantreibt. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf die Minenplanung, die Oberflächenanordnung, die Konstruktion des Förderturms sowie vorbereitende Maßnahmen zur Unterstützung des Genehmigungsverfahrens. Agnico Eagle geht davon aus, dass die Bewertung im vierten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird. Darüber hinaus lieferten Explorationsbohrungen in zahlreichen Gebieten rund um Odyssey weitere positive Ergebnisse.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Agnico Eagle vom 30. April 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Goldmine Côté (0,75 % NSR, teilweise Lizenzgebührenabdeckung; „Côté“): Am 17. Februar 2026 gab die IAMGOLD Corporation („IAMGOLD“) bekannt, dass Côté das obere Ende seiner Produktionsprognose erreicht habe, nachdem im Jahr 2025 399.800 Unzen auf 100-Prozent-Basis gefördert wurden, verglichen mit einer Prognose von 360.000 bis 400.000 Unzen. Das Unternehmen gab ferner bekannt, dass seine Prognose für Côté für 2026 auf 390.000 bis 440.000 Unzen auf 100 %-Basis angehoben wurde. Im Jahr 2026 wird sich der Betrieb auf Stabilisierung und Optimierung, die Verbesserung der Kostenstruktur sowie die Vorbereitung auf eine mögliche Erweiterung bei Côté konzentrieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von IAMGOLD vom 17. Februar 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Cozamin-Mine (1,0 % NSR, teilweise Lizenzgebührenabdeckung; „Cozamin“): Am 29. April 2026 gab Capstone Copper Corp. („Capstone“) bekannt, dass die Kupferproduktion in Cozamin im ersten Quartal 2026 bei 5.930 Tonnen lag, was einem Rückgang von 9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025 entspricht. Dies ist in erster Linie auf niedrigere Erzvorkommen und geringere Ausbeuten infolge der geplanten Abbaureihenfolge zurückzuführen. Das Unternehmen gab an, dass der Durchsatz der Aufbereitungsanlage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert blieb.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Capstone vom 29. April 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Granite Creek-Projekt (10,0 % NPI; „Granite Creek“): Am 24. März 2026 gab i-80 Gold Corp. („i-80“) eine vollständige Rekapitalisierung bekannt; das Unternehmen ist nun vollständig für die Phasen 1 und 2 seines Entwicklungsplans finanziert. i-80 erklärte außerdem, dass die Untertage- und Tagebauabschnitte von Granite Creek in den Phasen 1 und 2 des Entwicklungsplans enthalten sind.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von i-80 vom 24. März 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Pedra Branca-Mine (25 % NSR auf Gold und 2 % NSR auf Kupfer, das in Pedra Branca East und Pedra Branca West gefördert wird; „Pedra Branca“): Am 22. April 2026 gab die BHP Group Limited („BHP“) bekannt, dass die Veräußerung des Carajas-Komplexes, zu dem auch Pedra Branca gehört, am 2. April 2026 abgeschlossen wurde. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass der Carajas-Komplex im Quartal, das am 31. März 2026 endete, 1,9 Tausend Tonnen zahlbares Kupfer und 1.516 Unzen Gold gefördert hatte.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von BHP vom 22. April 2026, die auf der Unternehmenswebsite von BHP verfügbar ist.

Ren-Projekt (1,5 % NSR und 3,5 % NPI; „Ren“): In ihrem Lagebericht für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr stellte die Barrick Mining Corporation („Barrick“) fest, dass sich die Gesamtprojektkosten bei Ren zum Jahresende 2025 auf 167 Millionen Dollar beliefen (einschließlich 29 Millionen Dollar im vierten Quartal 2025) bei geschätzten Kapitalkosten von 410 bis 470 Millionen Dollar (auf 100 %-Basis).

Weitere Informationen finden Sie in der Managementdiskussion und -analyse von Barrick für die drei und zwölf Monate zum 31. Dezember 2025, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Projekt „South Railroad“ (0,44 % NSR, teilweise durch Lizenzgebühren abgedeckt; „South Railroad“): Am 19. März 2026 bekräftigte Orla Mining Ltd. („Orla“) seine Pläne, Mitte 2026 mit den Bauarbeiten vor Ort bei South Railroad zu beginnen, sofern die endgültigen Projektgenehmigungen erteilt werden. Das Unternehmen rechnet mit einer Bauzeit von 18 Monaten. Orla stellte zudem sein Explorationsprogramm für 2026 vor, das im zweiten Quartal 2026 beginnen soll und sich auf potenzielle Tagebau-Erweiterungen bei Pinion, Dark Star und Jasperoid Wash konzentrieren wird, um das Wachstum der Ressourcen und Reserven zu unterstützen und Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine zu bewerten sowie Oxid-Ziele und mineralisierte Zonen in der Nähe des South-Railroad-Entwicklungsgebiets weiter zu untersuchen.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Orla vom 19. März 2026, die unter dem Profil von Orla auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Tonopah-West-Projekt (3,0 % NSR; „Tonopah West“): Blackrock Silver Corp. („Blackrock Silver“) gab am 31. März 2026 eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (die „PEA“) für Tonopah West in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards und NI 43-101 bekannt. Das Projekt weist einen soliden Barwert nach Steuern 5 %von 437 Millionen Dollar und eine interne Rendite nach Steuern von 28 % über eine Lebensdauer der Mine von 11,2 Jahren bei langfristigen Silber- und Goldpreisen von 31 Dollar pro Unze bzw. 2.700 Dollar pro Unze auf.

Die Ergebnisse der PEA sind vorläufiger Natur und umfassen abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen auf sie anzuwenden und sie als Mineralreserven einzustufen. Es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Blackrock Silver vom 31. März 2026.

Vareš-Mine (100 % Kupferstream mit laufenden Zahlungen in Höhe von 30 % des Spot-Kupferpreises; „Vareš“): Am 8. April 2026 berichtete DPM Metals („DPM“), dass Vareš im ersten Quartal etwa 29.000 GEOs produziert habe, was dem geplanten Hochlauf der Mine auf volle Produktion entspreche. Der Absatz an verkauften zahlbaren Metallen von rund 14.000 GEO lag unter den produzierten GEO, was in erster Linie auf den Zeitpunkt der Lieferungen zurückzuführen war. DPM gab an, dass das Unternehmen in Vareš weiterhin starke Fortschritte erzielt habe, wobei die Erschließungsraten den Erwartungen entsprächen und die Inbetriebnahme der Pastenverfüllungsanlage im dritten Quartal des Jahres planmäßig verlaufe. Im zweiten Quartal rechnet DPM damit, dass die Aufbereitungsanlage für etwa 20 Tage stillgelegt wird, um die Anschlüsse für den zweiten Tailings-Filter vorzubereiten. DPM geht davon aus, dass dies die Installation des Tailings-Filters mit minimalen Auswirkungen auf die für die zweite Jahreshälfte erwarteten höheren Produktionsraten ermöglichen wird. Das Unternehmen erwartet, dass Vareš auf dem besten Weg ist, seine Prognose für 2026 zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie in der Mitteilung von DPM vom 8. April 2026, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Whistler-Projekt (1,0 % NSR und Recht auf den Erwerb weiterer 0,75 % NSR; „Whistler“): Am 2. März 2026 gab U.S. GoldMining Inc. („U.S. GoldMining“) eine PEA für Whistler bekannt. Die PEA ergab einen Barwert nach Steuern 5 %von 2,04 Mrd. $ und eine interne Rendite von 33,0 % bei einer anfänglichen Amortisationszeit von 2,1 Jahren unter der Basisannahme von Metallpreisen von 3.200 $ pro Unze Gold, 4,50 $ pro Pfund Kupfer und 37,50 $ pro Unze Silber. Die PEA sieht eine durchschnittliche Jahresproduktion von 345.000 Unzen Goldäquivalent vor, die für die ersten drei Betriebsjahre geschätzt wird, sowie eine Gesamtproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine von 2,6 Mio. Unzen Gold, 6,9 Mio. Unzen Silber und 592 Millionen Pfund Kupfer über eine Lebensdauer der Mine von 14,6 Jahren.

Weitere Informationen finden Sie im S-K 1300-Bericht mit dem Titel „Whistler Gold-Kupfer-Projekt, S-K 1300 Technischer Bericht – Zusammenfassung und erste Bewertung mit wirtschaftlicher Analyse, Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika“ sowie im 43-101-Bericht mit dem Titel „Whistler Gold-Kupfer-Projekt, NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment“, jeweils datiert auf den 2. März 2026. Der S-K-1300-Bericht ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sec.gov verfügbar, und der NI 43-101-Bericht ist unter dessen Profil auf www.sedarplus.ca verfügbar.

Aktualisierung zum Royalty-Generator-Modell

Unser Royalty-Generator-Modell liefert weiterhin positive Ergebnisse. Seit der Übernahme von Ely Gold Royalties Inc. im Jahr 2021 haben wir über dieses Modell 56 Royalties generiert. Derzeit verfügen wir über 38 Grundstücke, die Gegenstand von Landvereinbarungen sind, sowie über sechs gepachtete Grundstücke, die Erlöse aus Landvereinbarungen generieren. Das Modell verursachte im ersten Quartal 2026 weiterhin geringe Betriebskosten für die Aufrechterhaltung der Mineralrechte.

Ausblick für 2026

Das Unternehmen hält an seiner zuvor angekündigten Prognose von 7.500 bis 9.300 GEOs für 2026 fest, die etwa 600 GEOs aus Erlösen aus Landvereinbarungen umfasst, die mit anderen Mineralrechten und Zinszahlungen verrechnet werden, und basiert auf einem angenommenen Goldpreis von 5.150 $ pro Unze sowie einem angenommenen Kupferpreis von 5,75 $ pro Pfund.

Die Rohstoffpreise werden sich auf die Berechnung der Goldäquivalentunzen aus Kupfer- (und anderen Metall-)Streams und Lizenzgebühren sowie aus Erlösen aus Landvereinbarungen und anderen Zahlungen auswirken. Eine Sensitivitätstabelle, die die potenzielle Variabilität unserer Prognose für 2026 in Abhängigkeit von den Gold- und Kupfermetallpreisen veranschaulicht, finden Sie in unserer Pressemitteilung vom 18. März 2026.

Details zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2026

Am Donnerstag, dem 7. Mai 2026, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

Webinar: Hier klicken

USA und Kanada (gebührenfrei): 1-833-890-3060

International: 1-412-206-6408

Die Präsentation der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein, und eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation zur Verfügung stehen.

Kapitalmarkttag 2026

Gold Royalty veranstaltet seinen Kapitalmarkttag 2026 am 18. Juni 2026 um 9:30 Uhr ET (6:30 Uhr PT). Die Veranstaltung findet sowohl vor Ort in Toronto als auch virtuell statt. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte den folgenden Link:

Anmeldung zum Kapitalmarkttag 2026: Hier klicken

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation verfügbar sein.

Ausstehende Optionsscheine

Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über 14.653.827 ausstehende Aktienkaufoptionsscheine (die „Optionsscheine“), wobei jeder Optionsschein gemäß seinen Bedingungen zu einem Ausübungspreis von 2,25 $ pro Aktie in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden kann und am 31. Mai 2027 verfällt. Die Optionsscheine sind an der NYSE American unter dem Symbol „GROY.WS“ notiert. Anleger, die weitere Informationen zur Ausübung ihrer Optionsscheine benötigen, sollten sich wenden an: (i) falls die Optionsscheine über ein Brokerkonto oder einen anderen Nominee gehalten werden, an diesen Broker oder Nominee; und (ii) falls die Optionsscheine direkt in registrierter Form gehalten werden, an den Optionsscheinverwalter, Continental Stock Transfer and Trust Company, per E-Mail an compliance@continentalstock.com und unter Befolgung der Anweisungen, die im jeweiligen Optionsscheinzertifikat aufgeführt sind. Optionsscheininhaber sollten sich vor der Ausübung der Optionsscheine auch bei ihren Finanz- und Steuerberatern über die für sie geltenden finanziellen und steuerlichen Auswirkungen informieren.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Lizenzgebührenunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen für Edelmetalle aufzubauen, das für unsere Aktionäre überdurchschnittliche langfristige Renditen generiert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Netto-Schmelzabgaben-Lizenzgebühren für Goldvorkommen in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Jackie Przybylowski

Vizepräsidentin, Kapitalmärkte & Nachhaltigkeit

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Leiter der technischen Abteilung des Unternehmens, ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Investoren

Weitere Informationen zu den Projektaktualisierungen bezüglich der Liegenschaften, die den Lizenzgebühren, Stream-Vereinbarungen und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen der jeweiligen Betreiber, einschließlich der hierin genannten Pressemitteilungen und der sonstigen Veröffentlichungen dieser Betreiber. Die Offenlegung in Bezug auf Liegenschaften, an denen Gold Royalty Beteiligungen hält, basiert auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Liegenschaften, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend auf die Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen sowie auf andere öffentlich zugängliche Informationen angewiesen. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl dem Unternehmen keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese Informationen ungenau sein könnten, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder erwähnten technischen und wissenschaftlichen Angaben, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) für inländische Emittenten unterscheidet. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder erwähnten wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: den Ausblick des Unternehmens für 2026, einschließlich geschätzter künftiger GEOs und vertraglicher Zahlungen, Erwartungen hinsichtlich des Portfoliowachstums des Unternehmens, den Betrieb und/oder die Entwicklung der Projekte, die den Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der jeweiligen Betreiber, sowie sonstige Aussagen zu den Plänen und Strategien des Unternehmens . Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „wird“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „glauben“, „planen“, „voraussehen“ oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der Projekte, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die bekannt gegebenen Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Unfähigkeit der Betreiber der Liegenschaften, die den Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, vorgeschlagene Pläne für diese Liegenschaften umzusetzen oder geplante Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs dieser Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigungen, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, den Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, Rohstoffpreis- und Kontrahentenrisiken, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in seinen anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter seinen Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Wir haben in diesem Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; (ii) bereinigtes EBITDA; (iii) bereinigter Nettogewinn (Verlust) und bereinigter Nettogewinn (Verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert; sowie (iv) GEOs, bei denen es sich jeweils um Nicht-IFRS-Kennzahlen handelt. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die durch die IFRS-Rechnungslegungsstandards vorgeschrieben ist, und andere Unternehmen berechnen diese Kennzahlen möglicherweise anders.

Gesamtumsatz, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen

Gesamtumsatz, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen werden ermittelt, indem der Umsatz um die Auswirkungen folgender Posten bereinigt wird: Erlöse aus Landvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet wurden, Zinsen aus einem goldgebundenen Darlehen, eine einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra Branca-Lizenzgebühr sowie Lizenzgebühren, die über das Joint Venture Borborema Royalty Limited Partnership („Borborema LP“) erzielt wurden. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da das Management davon ausgeht, dass bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Royalty-Unternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten.

Nachfolgend finden Sie eine Überleitung der Gesamteinnahmen, der Erlöse aus Landverträgen und der Zinsen auf die Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 31. März 2026 und 2025 endeten:

Für die drei Monate, die am 31. März 2026 2025 (in Tausend Dollar) ($) ($) Lizenzgebühren 7.033 1.116 Streaming 973 484 Vorauszahlung der Mindestlizenzgebühr und Lizenzgebühr vor Produktionsbeginn 346 1.078 Erlöse aus Grundstücksvereinbarung 508 573 Zinserträge, die auf das goldgedeckte Darlehen angerechnet werden 502 326 Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 9.362 3.577 Erlöse aus Grundstücksverträgen, verrechnet mit anderen Mineralrechten (20) (113) Zinserträge, die mit dem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden (502) (326) Einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr(1) (1.000) — Lizenzgebühren aus dem Joint Venture Borborema LP(2) (662) — Umsatz 7.178 3.138

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Anmerkungen:

Umfasst einen Teil der Lizenzgebühren im ersten Quartal 2026, die sich auf den Verkauf von Resterz beziehen, das im letzten Quartal 2025 in der Mine Pedra Branca gefördert wurde und an den früheren Inhaber der Lizenzgebühren zu zahlen war. Entspricht unserem anteiligen Anteil an den Erlösen aus unserer 50,0022 %-Beteiligung am Joint Venture Borborema LP, das eine NSR an der Borborema-Mine hält.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA wird ermittelt, indem der Nettogewinn (Nettoverlust) um die Auswirkungen folgender Posten bereinigt wird: Abschreibungen, Finanzkosten, laufende und latente Steueraufwendungen, Zinserträge aus dem goldgebundenen Darlehen, einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra Branca-Lizenzgebühr sowie Lizenzgebühren, die über das Joint Venture Borborema LP erzielt wurden, transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten(1), nicht zahlungswirksamer aktienbasierter Vergütungen, des Anteils am Verlust eines assoziierten Unternehmens, des Anteils am Gewinn eines Joint Ventures, der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens, der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts kurzfristiger Finanzanlagen, der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts eingebetteter Derivate, von Wechselkursverlusten (Gewinnen), Verlusten (Gewinnen) aus Darlehensmodifikationen und sonstigen Erträgen. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da das Management davon ausgeht, dass bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten. Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung des Nettoergebnisses (Verlusts) zum bereinigten EBITDA für die drei Monate, die am 31. März 2026 und 2025 endeten.

Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten umfassen Betriebskosten, die voraussichtlich nicht fortlaufend anfallen werden. In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 bestanden die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen und Verwaltungskosten hauptsächlich aus Honoraren für Beratungsleistungen im Bereich Rechnungslegung.

Für die drei Monate, die am 31. März 2026 2025 (in Tausend Dollar) ($) ($) Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 1.771 (1.248) Abschreibung 1.391 91 Abschreibung 21 19 Finanzierungskosten 343 2.205 Laufender Steueraufwand 16 71 Latenter Steueraufwand 1.011 360 Erlöse aus Grundstücksverträgen, die mit sonstigen Mineralrechten verrechnet wurden 20 113 Zinserträge, die mit dem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden 502 326 Einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr(1) 1.000 — Lizenzgebühren aus dem Joint Venture Borborema LP(2) 662 — Anteil am Gewinn des Joint Ventures(2) (453) — Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten 33 61 Aktienbasierte Vergütung 735 692 Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens — 30 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens (592) (290) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts kurzfristiger Finanzanlagen 136 74 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des eingebetteten Derivats — (100) Wechselkursverlust (Gewinn) 5 (29) Verlust (Gewinn) aus Kreditmodifikation 500 (693) Sonstige Erträge (102) (9) Bereinigtes EBITDA 6.999 1.673

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Anmerkungen:

Umfasst einen Teil der Lizenzgebühren im ersten Quartal 2026, die sich auf den Verkauf von Resterz beziehen, das im letzten Quartal 2025 in der Mine Pedra Branca gefördert wurde und an den ehemaligen Inhaber der Lizenz fällig war. Entspricht unserem anteiligen Anteil an den Erlösen aus unserer 50,0022 %-Beteiligung am Joint Venture Borborema LP, das eine NSR an der Borborema-Mine hält.

Bereinigter Nettogewinn (Verlust) und bereinigter Nettogewinn (Verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert

Der bereinigte Nettogewinn (Verlust) wird berechnet, indem der Nettogewinn (Verlust) um die Auswirkungen folgender Posten bereinigt wird: Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet wurden, Zinserträge aus einem goldgebundenen Darlehen, eine einmalige Anpassung des Betriebskapitals im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra Branca-Lizenzgebühr, die Wertsteigerung von Wandelschuldverschreibungen, transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten(1), Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten, kurzfristigen Finanzanlagen und goldgebundenen Darlehen, Verlust (Gewinn) aus Darlehensanpassungen, Wechselkursverlusten (Gewinnen) und sonstigen Erträgen. Der bereinigte Nettogewinn (Verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert, wurde durch Division des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien für den jeweiligen Zeitraum ermittelt. Das Management ist der Ansicht, dass es sich hierbei um nützliche Leistungskennzahlen handelt, da sie um Posten bereinigt sind, die nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung unseres Geschäfts widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf zukünftige operative Ergebnisse hindeuten. Nachfolgend finden Sie eine Überleitung des Nettogewinns (Verlusts) zum bereinigten Nettogewinn (Verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert, für die angegebenen Zeiträume:

Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten umfassen Betriebskosten, die voraussichtlich nicht fortlaufend anfallen werden. In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 bestanden die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen und Verwaltungskosten hauptsächlich aus Honoraren für Beratungsleistungen im Bereich Rechnungslegung.

Für die drei Monate bis zum 31. März 2026 2025 (in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) ($) ($) Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 1.771 (1.248) Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet wurden 20 113 Zinserträge, die mit dem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden 502 326 Einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr(1) 1.000 — Wertsteigerung der Wandelanleihen — 519 Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten 33 61 Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens — 30 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens (592) (290) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Finanzanlagen 136 74 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des eingebetteten Derivats — (100) Wechselkursverlust (Gewinn) 5 (29) Verlust (Gewinn) aus Kreditmodifikation 500 (693) Sonstige Erträge (102) (9) Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 3.273 (1.246) Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien Unverwässert 229.394.670 170.325.913 Verwässert 240.950.256 170.325.913 Bereinigter Gewinn (Verlust) je Aktie Unverwässert 0,01 (0,01) Verwässert 0,01 (0,01)

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Anmerkung:

Beinhaltet einen Teil der Lizenzgebühren im ersten Quartal 2026, die sich auf den Verkauf von Resterz beziehen, das im letzten Quartal 2025 in der Mine Pedra Branca gefördert wurde und an den ehemaligen Lizenzgebühreninhaber zu zahlen war.

GEOs

GEOs werden ermittelt, indem die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus Landverträgen und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise des jeweiligen Zeitraums dividiert werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/Unze und GEOs) Durchschnittlicher Goldpreis/Unze Gesamtumsatz, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen GEOs Für die drei Monate bis zum 31. März 2025 2.865 3.577 1.249 Für die drei Monate bis zum 31. März 2026 4.875 9.362 1.920

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die Gold Royalty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 3,064EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.