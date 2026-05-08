Commerzbank hält Kürzungspläne der Unicredit für riskant
- Commerzbank nennt Unicredit Kürzungsideen riskant
- 800 Millionen Einsparung würde 7000 Stellen kosten
- Commerzbank sieht 1,3 Milliarden Schätzung als aggressiv
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank weist die Kürzungsideen der Unicredit als vage und gefährlich zurück. Um die von den Italienern genannten Einsparungen von 800 Millionen Euro bei den Personalkosten zu erzielen, müssten bei der Commerzbank 7.000 Jobs wegfallen, schreibt das Frankfurter Geldhaus am Freitag in einer Präsentation: "Solche extensiven Stellenstreichungen würden das Deutschland-Geschäft beeinträchtigen."
Zudem plane die Unicredit, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) aktiv ist, für den Fall einer Übernahme weitere Einsparungen von 800 Millionen Euro an Personal- und Sachkosten. Dazu müssten nach Ansicht der Commerzbank-Spitze weitere 3.000 bis 4.000 Vollzeitstellen gestrichen werden.
Das Einsparpotenzial bis zum Jahr 2028 bei der Commerzbank beziffert die Unicredit auf 1,3 Milliarden Euro. Die Frankfurter bezeichnen diese Schätzung als "sehr aggressiv". Damit die Kürzungen tatsächlich 2028 wirksam würden, müssten sie innerhalb eines halben Jahres nach einer Übernahme im Jahr 2027 umgesetzt werden. Dabei gebe es ein hohes Ausführungsrisiko. Zudem drohten der Commerzbank in diesem Fall immense Ertragseinbußen.
Kurz vor dieser Darstellung hatte die Commerzbank selbst angekündigt, bis zum Jahr 2030 zusätzlich zu bereits angekündigten Einsparungen konzernweit etwa 3.000 Vollzeitstellen zu streichen.
Gegenüber den heutigen Anteilseignern wirbt die Commerzbank-Spitze mit der Aussicht auf einen deutlich steigenden Aktienkurs, wenn sie eine Übernahme durch die Unicredit verhindern könne. "Das Angebot von Unicredit bewertet die Commerzbank deutlich unter ihrem Wert." Die Aktionäre der Commerzbank würden von der Unicredit aufgefordert, auf Wertsteigerungspotenzial und Kontrolle zu verzichten, ohne dafür eine Prämie zu erhalten./stw/ben/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 36,49 auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,35 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -1,80 %/+17,29 % bedeutet.
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Das hört sich richtig gut an, reineckefuchs05! Mir läuft schon der Champagner im Mund zusammen! 😛🥂
@reineckefuchs05 Wow, wo hast Du das gute Stück denn her? Heißt das, Du schickst mir einen ganzen Veuve Kühlschrank, wenn wir die 40 € sehen? 👏🎁 Das wäre mal eine neue Dimension unserer Wettkultur.😜 Könnte sich für mich lohnen den Kurs selbst hochzukaufen - dann bekommt der fiese Orcel auch keine Mehrheit 🤗😂
Bernie, Deine Flasche Veuve Clicquot ist angekommen - vielen Dank für das Einlösen unserer Wette (siehe Beweisbild): 😎👍 Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/21422/board/20260505095516-veuve-clicquot.jpg
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