JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe in einem schwierigen Umfeld einen ordentlichen Jahresstart hingelegt, schrieb Constantin Hesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Der Auftragseingang sei eine positive Überraschung. Der Umsatz habe ein wenig enttäuscht, während das Ergebnis (Ebitda) den Erwartungen entspreche. Die Zahlen dürften eine weitere Kurserholung der Aktie stützen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET
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Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 129EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 165
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